Испанский синдром? В Дубулты пропало электричество — даже светофоры не работают (Дополнено)

АО "Sadales tīkls" информирует, что в Юрмале зафиксирована неисправность в электросети, которая вызвала перебои с электроснабжением примерно у 1700 клиентов в районе улиц Цериню, Слокас, Йомас и проспекта Дубулту. В настоящее время ведутся ремонтные работы с целью как можно скорее восстановить подачу электроэнергии.

Причины выясняются.

Напомним, что вчера 12 мая в Лондоне произошел сбой в энергосистеме. Авария вызвала серьезные проблемы в столичном метрополитене: несколько линий были приостановлены, а станции вынуждены были закрыться, сообщает РБК-Украина со ссылкой на SkyNews.

А в конце апреля европейские страны, а именно Испания, Франция и Португалия, подверглись масштабному блэкауту. Тогда миллионы людей остались без электроснабжения, что повлекло серьезные перебои в работе транспорта, коммуникаций, предприятий и критической инфраструктуры.

Португальская национальная электрическая компания REN сначала указала, что возможной причиной обесточивания могли стать пожары на юго-западе Франции, которые повредили высоковольтную линию электропередач между Перпиньяном и Нарбонной.

Также рассматривалась версия кибератаки, но позже председатель Евросовета Антониу Кошта опроверг эту информацию.

Впрочем Национальный суд Испании объявил о начале официального расследования относительно масштабного отключения электроэнергии, но засекретил его.