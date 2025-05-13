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В эстонской деревне введен комендантский час: с разрешения местных жителей

© LETA 13 мая, 2025 15:52

Мир 0 комментариев

В понедельник вечером срочнослужащие в в составе военной полиции отработали введение комендантского часа в рамках учений Siil, что стало возможным благодаря доброй воле жителей деревни Сульби в волости Выру, пишет Rus.Postimees.

Уже днем ​​10 мая военнослужащие срочной службы установили пластиковые заграждения вдоль дороги в деревне Сульби в волости Выру. Местные спасатели наполнили их водой, и инфраструктура контрольно-пропускного пункта была готова. С наступлением ночи на понедельник бойцы военной полиции выставили охрану у заграждений и ввели комендантский час.

"Одна часть мероприятий по соблюдению комендантского часа - информирование, а другая - обеспечение его соблюдения, когда патрули передвигаются по улицам населенного пункта и проверяют, находятся ли дома гражданские лица", - сказал майор Аллар Тулик, командующий оперативной службой военной полиции.

"Мы останавливаем человека на контрольно-пропускном пункте и проверяем у него документы, - пояснила прапорщик Ханна-Лийза Валги, помощник командира взвода. - Если мы обнаружим что-либо подозрительное, мы также обыщем человека и транспортное средство".

На самом деле никто не ограничивал передвижение людей. Также ничего не произошло, когда водитель, прибывший на КПП, не предъявил свои документы. Однако для военнослужащих срочной службы учения имели важное значение для проверки на практике полученных во время обучения знаний и, таким образом, эти учения стали первыми в своем роде в Эстонии.

Заграждения на улицах деревни начали размещать еще в субботу, 10 мая.

"Эти учения - важный урок, извлеченный из войны в Украине", - сказал майор Тулик, отметив, что в настоящее время в украинских городах каждую ночь действует комендантский час. По его словам, комендантский час может преследовать две цели - обеспечить свободное передвижение ваших подразделений и защитить имущество местных жителей от потенциальных мародеров. "Местные жители оказали нам большую поддержку, и мы действительно чувствуем себя здесь желанными гостями", - добавил майор Тулик.

Реагирование жителей деревни Сульби имело решающее значение для успеха учений. "Проходящие здесь учения повышают у людей чувство безопасности, - сказал Айвар Розенберг, владелец хутора Роосу и член Кайтселийта. - Я верю, что вся деревня сейчас поддерживает все эти идеи и что воля к защите очень высока. Нам есть что хранить".

Учения Siil 2025 являются крупнейшими учениями Сил обороны Эстонии в этом году, в ходе которых отрабатываются планирование и проведение военных операций, а также укрепляется взаимодействие между подразделениями Эстонии и стран-союзников. В учениях принимают участие действующие военнослужащие, призывники, резервисты, члены Кайтселийта и военнослужащие из стран-союзников. В учениях принимают участие более 16 000 эстонских военнослужащих и военнослужащих стран союзников.

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