В Аглоне с телекоммуникационной башни упал и разбился 18-летний парень: почему доступ на вышку открыт для молодёжи?

Развлечений для молодежи в Аглоне не много, вот подростки и испытывают судьбу, залезая на вышку. Несчастье произошло 31 декабря, под Новый год.

«У моего брата трое детей, у лучшего друга – два сына. Очень не хочу, чтобы еще какая-то семья в Аглоне столкнулась с таким горем. Это был ужас! Молодежь рассказывает, что лезут наверх ради красивого вида, а там, на высоте, еще и пьют», - рассказал местный житель Арнис.

Он хорошо знал близких погибшего парня и поделился наиболее обсуждаемой в городе версией случившегося.

«31 декабря, после вечеринки, молодой спортсмен полез наверх и упал. Это произошло в темноте. Там была компания, но он полез один. Употреблял ли алкоголь – не знаю. Этот парень был спортсменом, вроде бы не пил. Возможно, он хотел проверить свои возможности. Взобрался наверх, поскользнулся и упал. Говорят, что он забрался до самой вершины. Скорая и полиция прибыли, но было ясно, что он мертв. Похороны были масштабные. Молодой спортсмен… очень жаль», - рассказал Арнис.

Жители Аглоны понадеялись, что после случившегося доступ к башне закроют. Но вот прошёл месяц - и залезть туда всё еще может любой, у кого хватит духу и сил.

Программа Bez Tabu выяснила, что земля принадлежит Аглонской базилике, а вот башня, установленная на ней, – телекоммуникационному гиганту Tet. На воротах нет замка, в местах, где можно было бы легко установить препятствия для предотвращения восхождения, никаких решений не реализовано. Также нет камер наблюдения.

В Аглонском волостном управлении подтвердили, что знают о том, что башня популярна среди молодежи. Там не отрицали, что до трагедии местные власти не слишком торопились подталкивать Tet к принятию дополнительных мер безопасности, которые бы снизили вероятность восхождения на башню.

Но после того как в город приехали журналисты, местная дума пообещала обратиться к Tet с официальным письмом.

В Государственной полиции сообщили, что по факту трагедии возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов обратились к Tet в прямом эфире с просьбой обеспечить безопасность на объекте.

"По предварительным данным, молодой человек спрыгнул с вышки связи и скончался на месте от полученных травм. Полиция возбудила уголовное дело, сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять обстоятельства инцидента, назначены экспертизы. Госполиция призывает жителей не проявлять безрассудство и не забираться на различные конструкции, чтобы не подвергать свою жизнь опасности. Мы также призываем владельца территории оградить ее, чтобы исключить доступ посторонних лиц", - отметили полицейские.

Ни один представитель Tet не пожелал выступить перед камерой Bez Tabu. В письменном ответе компания сообщила, что 1 февраля на объекте будут установлены решения, которые сократят несанкционированный доступ посторонних лиц к башне.