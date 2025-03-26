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Уже было договорились, но… Россия выдвинула новые требования по прекращению огня в Чёрном море

© BBC 26 марта, 2025 13:39

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассмотрит выдвинутые Россией требования для согласия на прекращение огня в Черном море.

«Есть примерно пять или шесть условий. Мы рассматриваем их все», — сказал он журналистам в Белом доме.

По итогам переговоров в Саудовской Аравии США договорились с Россией и Украиной о прекращении ударов в Черном море и обеспечении безопасного судоходства.

Однако Москва вскоре после этого заявила, что пункт о безопасности судоходства вступит в силу только после того, как будет снята часть санкций против России. В числе требований Москвы — снятие санкций с Россельхозбанка и компаний-производителей и экспортеров удобрений, отмена ограничений на обслуживание в портах судов под российским флагом, задействованных в торговле продовольствием и удобрениями, а также снятие ограничений на поставки в Россию сельхозтехники и товаров для производства продовольствия и удобрений.

В опубликованном ранее на сайте Кремля документе «Основные итоги встречи экспертных групп РФ и США» говорилось, что США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций.

Трамп после переговоров в Эр-Рияде: «Мы добились большого прогресса»

Президент США Дональд Трамп заявил, что удалось достичь значительного прогресса на переговорах с украинской и российской стороной, прошедших в Саудовской Аравии.

«Мы добились большого прогресса по обоим направлениям (…): по России и Украине, и по Ближнему Востоку», — сказал Трамп.
«Мы ведем серьезные обсуждения с Россией и Украиной. И они идут хорошо», — добавил он.

Кремль опубликовал список объектов, на которые должен распространяться мораторий на удары

В сообщении на сайте Кремля говорится, что этот список Москва согласовала с Вашингтоном.

В него вошли:

Нефтеперерабатывающие предприятия
Нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции
Электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители
Атомные электростанции
Дамбы гидроэлектростанций

В заявлении на сайте Кремля отмечается, что мораторий на удары по энергетическим объектам действует 30 дней, начиная с 18 марта (в этот день состоялся телефонный разговор Путина с Трампом, где президент США предложил идею такого моратория), и «по взаимной договоренности» может быть продлен.

 

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