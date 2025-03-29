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Ой, а кто это сделал? Жить среди природы хорошо, но есть нюансы: косули «помыли» машину (ФОТО)

la.lv 29 марта, 2025 13:18

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Один из относительно мало известных и необычных фактов из жизни косуль состоит в том, что их иногда привлекает соленая поверхность автомашин, особенно зимой, когда дороги посыпают солью. Как и другие парнокопытные, косули инстинктивно ищут минеральные вещества, особенно натрий, который важен для их организма, но не всегда легко доступен в природе, пишет la.lv.

Когда машины ездят по посыпанным солью дорогам, на колесах и кузовах накапливается соль, которую иногда лижут косули. Такое поведение животных наблюдалось и в Латвии, и в других странах с холодной зимой, где соль используют для посыпки дорог. Однако слизывание соли с машин может косулям повредить: в соли могут быть токсичные примеси антифриза или масел.

Владелец автомашины, которую таким образом "помыли" животные, написал об этом в соцсети: "Плюсы жизни в сельской местности: природа. Минусы: косули ночью слизывают с твоей машины соль".

Откликов на его пост оказалось довольно много, и вот некоторые из них:

- Меньше ржаветь будет. 100% плюс.

- А почему это минус? Сам хотел слизать?

- Они еще и ранний щавель в саду сжирают!

- Да это же не минус! Кто мне в Риге машину от соли очистит?

- Еще пару ночей - и тачка будет чистой!

- Сельская автомойка! Причем бесплатная!

- Покорми косуль, дай им чего-нибудь вкусного - морковку, капусты кочан, и они оставят в покое твою машину.

- Машина, поцелованная косулями!

- Хорошо, что не дикие лошади: те облизывают вместе с зеркалами и оконными щетками, обгрызают дверные ручки! Личный опыт.

- Чем дольше ночь, тем чище машина!

 

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