Ой, а кто это сделал? Жить среди природы хорошо, но есть нюансы: косули «помыли» машину (ФОТО)

Когда машины ездят по посыпанным солью дорогам, на колесах и кузовах накапливается соль, которую иногда лижут косули. Такое поведение животных наблюдалось и в Латвии, и в других странах с холодной зимой, где соль используют для посыпки дорог. Однако слизывание соли с машин может косулям повредить: в соли могут быть токсичные примеси антифриза или масел.

Владелец автомашины, которую таким образом "помыли" животные, написал об этом в соцсети: "Плюсы жизни в сельской местности: природа. Минусы: косули ночью слизывают с твоей машины соль".

Откликов на его пост оказалось довольно много, и вот некоторые из них:

- Меньше ржаветь будет. 100% плюс.

- А почему это минус? Сам хотел слизать?

- Они еще и ранний щавель в саду сжирают!

- Да это же не минус! Кто мне в Риге машину от соли очистит?

- Еще пару ночей - и тачка будет чистой!

- Сельская автомойка! Причем бесплатная!

- Покорми косуль, дай им чего-нибудь вкусного - морковку, капусты кочан, и они оставят в покое твою машину.

- Машина, поцелованная косулями!

- Хорошо, что не дикие лошади: те облизывают вместе с зеркалами и оконными щетками, обгрызают дверные ручки! Личный опыт.

- Чем дольше ночь, тем чище машина!