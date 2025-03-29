Ой, а кто это сделал? Жить среди природы хорошо, но есть нюансы: косули «помыли» машину (ФОТО)

Когда машины ездят по посыпанным солью дорогам, на колесах и кузовах накапливается соль, которую иногда лижут косули. Такое поведение животных наблюдалось и в Латвии, и в других странах с холодной зимой, где соль используют для посыпки дорог. Однако слизывание соли с машин может косулям повредить: в соли могут быть токсичные примеси антифриза или масел.
Владелец автомашины, которую таким образом "помыли" животные, написал об этом в соцсети: "Плюсы жизни в сельской местности: природа. Минусы: косули ночью слизывают с твоей машины соль".
Откликов на его пост оказалось довольно много, и вот некоторые из них:
- Меньше ржаветь будет. 100% плюс.
- А почему это минус? Сам хотел слизать?
- Они еще и ранний щавель в саду сжирают!
- Да это же не минус! Кто мне в Риге машину от соли очистит?
- Еще пару ночей - и тачка будет чистой!
- Сельская автомойка! Причем бесплатная!
- Покорми косуль, дай им чего-нибудь вкусного - морковку, капусты кочан, и они оставят в покое твою машину.
- Машина, поцелованная косулями!
- Хорошо, что не дикие лошади: те облизывают вместе с зеркалами и оконными щетками, обгрызают дверные ручки! Личный опыт.
- Чем дольше ночь, тем чище машина!