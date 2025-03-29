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Жертва мошенников поехала из Вентспилса в Ригу на такси, чтобы лично передать деньги курьеру

© Lsm.lv 29 марта, 2025 13:47

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LETA

На уходящей неделе в Госполицию продолжала поступать информация о деятельности мошенников. В большинстве случаев это просто сообщения о том, что люди сразу раскусили жуликов и не попались в их сети, но было и несколько случаев в Курземе, где преступникам удалось обмануть жертв, сообщает lsm.lv.

От мошенничеств пострадали женщины в возрасте от 54 до 85 лет. Как правило, им звонили лица, выдававшие себя за родственников и требовавшие денег, чтобы не было заведено уголовное дело в связи с ДТП, которого на самом деле не было.

Некая лиепайчанка получила СМС якобы от портала tiesas.lv, где было указано, что необходимо перейти по ссылке, чтобы узнать больше об окончании срока исполнения наказания в виде штрафа. Женщина перешла по ссылке и попыталась залогиниться через Smart-ID, но ей это не удалось. Зато мошенникам удалось списать с ее счета более 350 евро, как обнаружила на следующий день потерпевшая.

Еще одной жительнице Вентспилса позвонила мошенница, выдававшая себя за адвоката и заявившая, что дочь ее собеседницы устроила аварию и нужно заплатить деньги, чтобы не было начато уголовное дело. Женщина поехала на такси в Ригу, где встретилась с курьером и отдала ему 4000 евро.

Аналогичный случай в Вентспилсе завершился для мошенников неудачно: потенциальная жертва уже ехала в Ригу - тоже на такси и тоже везла с собой 4000 евро, но по дороге ей удалось связаться с дочерью, виновницей мнимого ДТП, которая сообщила, что с ней все в порядке и ни в какую аварию она не попадала. Деньги переданы не были. В третьем таком же случае с вентспилсчанкой у нее пытались выманить 5200 евро, 200 из которых нужно было заплатить за поездку таксисту. Попытка также потерпела неудачу.

Мошенники звонили также жительнице Талси, наговорив ей, что ее родственница попала в больницу после аварии и теперь нужно отвезти туда 25 тысяч евро и различные вещи. Женщина тоже поехала в Ригу на такси и лишь в результате счастливого совпадения не передала деньги курьеру - так называемому "денежному мулу".

В связи со случившимся Госполиция начала несколько уголовных процессов.

Госполиция настоятельно предупреждает жителей Латвии: по требованию неизвестных людей, которые вам звонят, нельзя сообщать данные для доступа к банковским счетам, передавать чужим людям наличные и банковские карты. Ни в коем случае по просьбе таких собеседников нельзя скачивать и устанавливать на компьютер и телефон программы, с помощью которых возможно удаленное подключение к вашим устройствам.

Сотрудники полиции и других госучреждений никогда не требуют совершать подобные действия.

Учитывая, что от телефонных мошенничеств в основном страдают пожилые люди, полиция призывает особенно тщательно обсуждать условия финансовой безопасности со своими родственниками, знакомыми и друзьями пенсионного возраста.

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