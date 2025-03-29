Дигитализация Латвии — некрасивая и дорогая: эксперт комментирует фиаско Latvija.gov.lv

"Латвийское государственное управление, конечно, мы его ругаем, бьем, и в таком духе. [..] Этот интерфейс в самом деле корявый. Мы - одно из самых дигитализированных управлений государством, всегда можно лучше, ты не можешь начинать каждое утро у зеркала со слов о том, какой я клоун и какой некрасивый, не так все ужасно. За это была заплачено очень дорогой ценой. Каждый год вложены сотни миллионов. Кто за это платил? Предприниматели - мелкие и средние, которых не обслужила ИТ-отрасль, потому что ресурс отрасли высасывают крупные зарубежные предприятия и госзаказ", - высказался по этому поводу Пукис.

Эксперт подчеркнул, что все доступные ИТ-ресурсы годами работают над дигитализацией страны.

"Она некрасива. Нелогична, но туда вложены огромные деньги", - так характеризует ее специалист.