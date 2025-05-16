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Урсула фон дер Ляйен заявила о новых санкциях против России

Euronews 16 мая, 2025 18:27

Мир 0 комментариев

(AP Photo/Mindaugas Kulbis) XVLM101

Следующий раунд санкций Евросоюза против России будет направлен на банки, теневой флот и газопроводы "Северный поток", заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Евросоюз готовится ввести новые санкции в отношении России и вынудить Владимира Путина согласиться на 30-дневное прекращение огня, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, ограничения будут направлены против энергетического и финансового секторов.

Глава Еврокомиссии уточнила, что решение ввести их связано с отказом президента России Владимира Путина встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Турции на первых с 2022 года прямых переговорах Москвы и Киева.

"Президент Зеленский был готов к встрече. Президент Путин так и не появился. И это показывает истинные убеждения президента Путина: он не хочет мира, — заявила Урсула фон дер Ляйен в пятницу утром, прибыв на саммит европейских лидеров в Албании. — Для нас это важно: мы хотим мира. И поэтому мы должны усиливать давление на президента Путина до тех пор, пока он не будет готов к миру".

По словам председателя Еврокомиссии, следующий пакет санкций ЕС коснется российских банков, многие из которых уже находятся под запретом, а также газопроводов "Северный поток", которые соединяют Россию с Европой и в настоящее время не функционируют.

Она отметила, что санкции в отношении газопроводов помогут "отбить у инвесторов всякий интерес к продолжению какой-либо деятельности" в рамках спорного проекта.

Брюссель также будет добиваться снижения ценового потолка на российскую нефть, который G7 и Австралия установили в конце декабря 2022 года.

Ограничение запрещает западным компаниям оказывать услуги — такие как страхование и финансирование — российским танкерам, которые продают сырую нефть по цене выше $60 за баррель. Запрет не менялся с момента его установления, несмотря на сильные колебания объемов мировой торговли России и многочисленные свидетельства его обхода.

В начале этого года страны Северной Европы и Балтии выступили за пересмотр инициативы, чтобы снизить цены на энергоносители и урезать доходы Кремля.

Урсула Фон дер Ляйен не уточнила, на каком уровне должен быть установлен лимит.

Учитывая фактор G7, подобные изменения потребуют согласия Белого дома, который до сих пор воздерживался от введения новых санкций против Кремля.

В Еврокомиссии заявили, что "свяжутся" с Вашингтоном, чтобы обеспечить "скоординированные действия" на международном уровне.

Брюссель позвонит в Вашингтон

Чтобы обойти ограничения G7, Москва развернула "теневой флот" из старых, плохо обслуживаемых танкеров, которые используют неясные структуры собственности и страхования.

Этот флот обвиняют в передаче фальсифицированных данных, отключении транспондеров и многочисленных перегрузках бочек с судна на судно, чтобы скрыть их происхождение. Эти суда также находятся под пристальным вниманием из-за подозрений в участии в диверсиях против критически важной инфраструктуры Европы.

На данный момент ЕС внес в черный список более 350 судов, принадлежащих к "теневому флоту", и готов расширить каталог в ближайшие недели.

"Эти санкции не могут не радовать. Доходы России от продажи нефти и газа упали почти на 80% по сравнению с довоенным периодом. Дефицит российского бюджета стремительно растет. Процентные ставки непомерно высоки. Инфляция растет, превышая 10%. Мы готовы сделать больше, чтобы усадить президента Путина за стол переговоров", — заявила Урсула фон дер Ляйен в Тиране.

Комментарии председателя Еврокомиссии прозвучали через два дня после того, как послы ЕС одобрили 17-й пакет санкций, который был ограничен по масштабам и не содержал каких-либо жестких ограничений в отношении экономических секторов России. Пакет готовился более месяца и не связан с недавними дипломатическими событиями.

"Коалиция желающих" первоначально заявила, что Россия должна согласиться на прекращение огня до понедельника, 13 мая. Тем не менее этот срок уже прошел, и немедленных последствий не последовало.

Тем временем в Вашингтоне сенатор Линдси Грэм, проукраинский республиканец, собирает двухпартийные подписи под новым планом по введению 500-процентных пошлин на товары из любой страны, которая покупает нефть, газ и уран у России. Если эта мера будет реализована, она может сильно ударить по некоторым европейским странам, которые все еще зависят от Москвы.

В Брюсселе идея повышения пошлин на российский экспорт набирает популярность, поскольку для утверждения торговой политики требуется квалифицированное большинство, а не единогласие, что означает, что индивидуальное вето таких стран, как Венгрия и Словакия, не будет применяться.

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