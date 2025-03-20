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Украина и Россия встретятся с США в Саудовской Аравии

© Deutsche Welle 20 марта, 2025 20:36

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Scanpix/ EPA/OLE BERG-RUSTEN NORWAY OUT

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил предстоящие переговоры Киева и Вашингтона о частичном прекращении огня между украинской и российской армиями. Встреча пройдет в Саудовской Аравии 24 марта, заявил он в четверг, 20 марта, в Осло на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.

Зеленский хочет распространить режим перемирия на гражданскую инфраструктуру
По его словам, Украину представит на переговорах "техническая команда". При этом сначала состоится встреча украинской и американской сторон, затем американцы встретятся с россиянами, сообщил он, сославшись на предложение Вашингтона. Зеленский уточнил, что предметом переговоров станет установление режима прекращения огня в отношении объектов энергетики.

При этом украинский лидер подчеркнул, что он настаивает на включении в этот список объектов и гражданской инфраструктуры. Группы экспертов подготовят списки таких объектов, добавил он. "Я не хочу, чтобы были разные трактовки того, о чем стороны договариваются", - отметил Владимир Зеленский. Такое решение, по его словам, могло бы стать первым шагом на пути к полному прекращению огня и окончанию войны.

РФ назвала членов делегации

Ранее в тот же день помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что встреча делегаций России и США в Эр-Рияде намечена на 24 марта. В числе прочего речь будет идти о возобновлении инициативы по безопасности судоходства в акватории Черного моря, заявил он. Россию на переговорах представят глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что на переговорах в Саудовской Аравии будут также обсуждать другие "нюансы" и "аспекты" окончания войны РФ против Украины.

Первая встреча украинской и американской делегаций прошла 11 марта в Джидде. Там представители США и Украины смогли возобновить конструктивный диалог о возможности завершения войны РФ против Украины после ссоры Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа  в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля.

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