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«У нас вообще есть правительство?» — в соцсети раскритиковали очередной пост Пабрикса

Редакция PRESS 9 марта, 2025 19:10

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Экс-министр обороны Артис Пабрикс 9 марта опубликовал твит, в котором он призывает правительство предпринять меры, учитывая новую мировую реальность, но понимания среди своих подписчиков он снова не нашел.

Он пишет буквально следующее: "Наше правительство должно считаться с новой реальностью и действовать соответственно. Существует серьезная угроза, что в ближайшие годы присутствие США, поддержка и гарантии безопасности для Европы, а значит, и для нас, сократятся. Если мы продолжим выжидать, [наблюдая], что делают другие, и только тогда станем действовать, будут проблемы".

Этот его пост вызвал довольно резкую реакцию у публики, в частности, Пабриксу в ответ заявляют буквально следующее:

- У меня есть вопрос: достоверна ли информация о принадлежащей вам собственности за 700 тысяч в Испании? Если да, то вам веры нет и быть не может. Точка.

- Совсем скоро ты получишь новый пояс по болтологии. Когда был министром - тогда и мог распоряжаться. Нынешнее "я знаю все" скорее выглядит, как желание вернуться в удобное кресло для ничегонеделания.

- Проблема нашей страны в том, что мы привыкли - государство вроде няни для своего народа. Должно быть наоборот. Министерства вообще не нужны. Дать выбор народу, что делать. И народ будет делать все в своих интересах, а не в интересах государств. Если государство обещает тебе все, оно это все и отнимет.

- Разве правительство заботят благосостояние и безопасность Латвии? Какие факторы свидетельствуют об этом?

- Такое впечатление в последнее время, как будто наше правительство ушло на каникулы. Мне кажется, сейчас самый подходящий момент рекламировать себя и свою партию. Но, конечно, велик риск: "а если я что-то неправильное скажу, встану на неправильную сторону, а если само пройдет?!" Нет, черт возьми, не пройдет!

- Еще раз... кому ты все это здесь пишешь? Пиши Силине, Спрудсу, Ринкевичу, протестуй около Сейма, объяви голодовку... Делай сам что-нибудь!

- Вот у меня вопрос к нашей элите, в том числе к бывшим министрам. Есть ли вообще у государства представление о том, сколько толстых чиновников и бизнесменов, айтишников и др. свалили и реально сидят в Саламанке, на Мадейре и в других безопасных местах? Если этого не знать, кому адресованы эти призывы?

- У нас вообще есть правительство?

 

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Комментарии (0) 17 реакций
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Важно 20:06

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