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У хоккеиста Кениньша решили отжать ресторан? Как в Старой Риге заведение общепита закрыли (1)

Редакция PRESS 24 апреля, 2025 17:06

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Еще до того, как Старый город наполнился суетой горожан и туристов, жаждущих пасхальных праздников, перед зданием Ратуши на улице Калькю царило оживление, в котором участвовало большое количество сотрудников правоохранительных органов. В эпицентре событий находится один из столичных ресторанов, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

В социальных сетях появились видеоролики, на которых видно, как неизвестные лица пытаются захватить и помешать работе предприятия общественного питания, финансируемого латвийским хоккеистом Рональдом Кениньшем.

Еще в 2020 году в новостях сообщалось о том, что спортсмен занялся ресторанным бизнесом, вложил деньги и стал совладельцем трех ресторанов. 

На протяжении многих лет, параллельно с активным хоккейным сезоном, Кениньш вкладывал финансовые ресурсы в поддержание своего бизнеса. Спортсмен утверждает, что может доказать каждый евро, не называя при этом общую сумму.

И вот однажды, по словам Кениньша, выражаясь простым языком, партнер его кинул. Дело коснулось ресторана-бара Queens.

«Пока я играл в Швеции, мой партнер, я почувствовал как он пытается отнять мое имущество. Я приехал сюда и тогда всё это началось», - объясняет Кениньш.

Полицейская лента уже снята, но двери закрыты. За окном висит записка о том, что ресторан закрыт по техническим причинам.

Однако реальная причина - это спор между двумя юридическими лицами, в котором одна из сторон даже считает, что Государственная полиция, и в том числе её высокопоставленный чиновник, неоправданно, а возможно, даже самовольно и незаконно вмешалась в конфликт.

Арендатор помещений и бывший партнер Кениньша, представляющий SIA BlackCherry.lv, в конце года заключил договор с представляемой Cанитой Бите фирмой SIA SM, которая заняла помещения по договору субаренды и начала бизнес. 

"В его ведении была эта компания, и было распланировано всё, как мы будем это делать. Задача с его стороны была не выполнена и в какой-то момент он решил, что всё это принадлежит только ему, и он хочет всё это отнять. Весь этот подход, когда Госполиция приезжает и решает дело без какого-либо суда, без ничего. Для меня это что-то новенькое", - рассказывает хоккеист.

Представитель полиции Сергей Галилеев рассказал программе Bez Tabu, что дело касалось договора о субаренде. И полиция расследовала возможную подделку документов о субаренде и присвоении себе инвентаря заведения. Их вызвали, потому что в заведении находилось много вооруженной охраны. В результате опроса всех сторон конфликта, полиция арестовала все имущество, находящееся внутри ресторана, в том числе все товары и инвентарь. Коммерческая деятельность в ресторане на данный момент запрещена. И дело нужно будет решать в суде.

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