Будет право на забастовку? Правительство обсудит с семейными врачами коллективный договор

В проекте письма Кабинета министров, который правительство должно согласовать на ближайшем заседании, говорится, что на переговоры следует пригласить не только Латвийскую ассоциацию семейных врачей (ЛАСВ), но и Латвийскую ассоциацию сельских семейных врачей (ЛАССВ), которая также объединяет врачей первичной помощи, оказывающих помощь пациентам на основании договора, заключенного между Национальной службой здравоохранения (НСЗ) и медицинским учреждением.

Это обеспечит всем врачам равные права на участие в переговорах с Кабмином.

Поскольку вопросы, которые в первую очередь касаются трудовых отношений - оплата труда, пособия, рабочее время, отпуска - не могут быть исключены из сферы коллективных переговоров, рассмотрены будут и возражения отраслевых ассоциаций.

Кабинет министров обязуется и впредь обеспечивать, чтобы решения, затрагивающие права и интересы семейных врачей, оказывающих финансируемые государством услуги первичной медицинской помощи, принимались в тесном сотрудничестве с двумя ассоциациями.

Кабинет министров намерен уполномочить Министерство здравоохранения провести коллективные переговоры с ними.

Правительство планирует предложить ассоциациям провести первую встречу 12 мая в 14.00 в помещении Минздрава на улице Бривибас, 72.

Ранее Кабинет министров проиграл судебный процесс о праве врачей общей практики на коллективный договор. Верховный суд (ВС) пришел к выводу, что Кабинет министров обязан вести коллективные переговоры с ЛАСВ, которая приравнивается к профсоюзу, представляющему права семейных врачей, и что семейные врачи имеют право заключить коллективный договор с Кабинетом министров.

Этот процесс начался в 2017 году, когда семейные врачи решили воспользоваться своим правом на забастовку. В то время Кабинет министров и министерство считали, что семейные врачи не имеют трудовых прав, в том числе права на забастовку и заключение коллективного договора.

В 2018 году истцы - четыре семейных врача и ЛАСВ - обратились в суд за защитой своих прав, требуя признать, что семейные врачи, являющиеся членами ассоциации и оказывающие услуги первичной медицинской помощи, являются работниками в смысле статьи 108 Конституции.

Административный районный суд, а позже Административный окружной суд удовлетворил это заявление, но Кабмин подал кассационную жалобу в Верховный суд, который принял решение в пользу врачей.