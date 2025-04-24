Держи вора! В подземном переходе возле Рижского вокзала снова орудуют карманники

В конце марта и начале апреля текущего года Государственная полиция получила информацию о двух подобных кражах и одной попытке кражи в районе подземного перехода у Рижского центрального вокзала. 25 марта сотрудникам правоохранительных органов поступило сообщение о краже кошелька из рюкзака жителя Риги. Утром 4 апреля по тому же адресу у другого пешехода из рюкзака украли мобильный телефон, а утром 9 апреля была зафиксирована еще одна попытка кражи из рюкзака.

Сотрудники полиции в ходе проведения оперативных мероприятий установили, что ко всем вышеуказанным случаям могут быть причастны двое мужчин, ранее попадавших в поле зрения сотрудников правоохранительных органов, 1994 и 1984 годов рождения. Следует отметить, что оба они ранее были осуждены за имущественные преступления, за которые отбывали тюремное заключение. 9 апреля этого года сотрудники правоохранительных арестовали мужчин по подозрению в краже и попытке кражи.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 175 части первой Уголовного кодекса и статье 180 Уголовного кодекса — по факту кражи и мелкого хищения. 11 апреля суд заключил обоих подозреваемых под стражу.

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

Чтобы защитить себя от карманников, призываем вас быть особенно бдительными в общественных местах! Кошельки, телефоны и другие ценные вещи следует носить во внутренних карманах. В общественных местах сумки следует носить перед собой и следить за ними. Если вы стали жертвой карманной кражи или свидетелем карманной кражи или попытки карманной кражи, вам следует немедленно позвонить по номеру 112 в момент инцидента.