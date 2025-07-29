Тяжелое ДТП на Даугавпилсском шоссе: движение перекрыто (ДОПОЛНЕНО)

Изначально движение было заблокировано полностью, но теперь оно восстановлено по одной полосе - в направлении Даугавпилса.

Объезд места происшествия возможен по автодорогам Сигулда-Кегумс, Тинужи-Кокнесе и Аугшлигатне-Скривери.

Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) сообщила агентству ЛЕТА, что сегодня в 5 часов 20 минут ГПСС получила вызов в Юмправскую волость Огрского края, где произошло столкновение грузового и легкового автомобилей.

С помощью гидравлических инструментов спасатели достали из легкового автомобиля тело погибшего человека. На месте происшествия были отключены клеммы аккумуляторов, сейчас ГПСС продолжает работу на месте аварии.

По сообщению телепрограммы "Дегпункта", водитель легкового автомобиля погиб в результате столкновения с грузовиком.