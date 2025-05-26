«Ты противный, от тебя воняет»: родители жалуются на насилие учительницы в частной школе

Десятилетний мальчик ранее с радостью ходил в школу. Но в течение последнего учебного года все чаще заболевал по утрам, а к кружкам и дополнительным занятиям был готов. Это насторожило его мать. В начале февраля она заметила, что у сына появились залысины: он сам вырывал себе волосы. Медики поставили диагноз — трихотилломания, форма самоповреждения. Как следует из выписки Больницы детской клинической университетской больницы, это связано с «пережитым буллингом в школе».

У мальчика также зафиксированы адаптационные трудности, тревожно-депрессивная реакция и другие последствия эмоционального давления. По словам матери, причиной стала конкретная учительница: «Она распространяла слухи, будто мой ребенок — аутист, хотя с ним все в порядке. Многие перестали с ним общаться. Последние полгода она подходила и шептала: “Ты противный, ты воняешь, от тебя меня тошнит”».

Родители утверждают, что педагог во время занятий игнорировала мальчика, не называла по имени, а говорила обезличенно — «эй, ты». Публично унижала его словами «соплежуй», «от тебя тошнит». Когда ребенок, находясь в панике, просил позвонить маме, ему отказывали.

Эти заявления основаны на рассказах самого ребенка. В школе установлены видеокамеры, но мальчик утверждает, что инциденты происходили вне поля их обзора.

Мать пыталась обратиться к директору школы., но диалога не получилось. Директор Laisma Йоланта Красовска утверждает, что не передала сигнал в другие инстанции именно из-за отсутствия официального заявления: «У нас нет ни одного обращения — ни от коллег, ни от родителей, ни от детей».

После инцидентов родители перевели мальчика в другую школу. Его самочувствие улучшилось, он посещает специалистов, в том числе психотерапевта. «Сейчас он ходит в новую школу вторую неделю. Его там приняли очень тепло. На уроки он снова идет вприпрыжку», — рассказала мама.

Дело передано полиции

О случившемся родители сообщили в Центр защиты детей, откуда заявление было передано в компетентные органы: возбуждено уголовное дело. Госполиция начала расследование по статье «жестокое обращение и насилие в отношении несовершеннолетнего».

Дело также находится в производстве Бюро омбудсмена. «Жестокое обращение включает в себя любое насилие — физическое, эмоциональное, сексуальное. Если пострадавшему причинены последствия, это может быть квалифицировано как преступление», — поясняет юрист Валерия Лещинска. Она добавляет, что случаи, когда насилие исходит от педагога, встречаются редко, но проблема насилия над детьми в целом остается актуальной.

Учительница, к которой обратились журналисты, перенаправила их к адвокату. Он утверждает, что педагог категорически отрицает свою вину и любые нарушения.

Частные школы — вне прямого надзора Центра защиты детей

Центр защиты детей передал заявление полиции, поскольку школа является частной. В государственных и муниципальных школах Центр может вмешиваться напрямую, а в частных — это в компетенции полиции. Директор должна была сообщить о тревожных сигналах в правоохранительные органы.

Центр проверки прав детей все же провел проверку школы, но признаков опасной среды не выявил. В первые четыре месяца года Центр начал 57 административных дел, 27 из них — по поводу эмоционального насилия в школах. В 22 случаях возбуждение дел было отклонено, в трех применены санкции (два предупреждения и один денежный штраф).

На учительницу жалуются и другие семьи

Жалобы на ту же учительницу поступили и от других родителей, ранее не знакомых между собой. В историях повторяются два мотива: унижение детей и отсутствие результата после обращений.

Так, мать 15-летнего подростка рассказала, что педагог публично унижал сына и настраивал одноклассников против него. Когда семья пришла на встречу с директором, в кабинет ворвалась та же учительница с криками: «Я вызову полицию! Ваш сын ударил девочку!»

Позже выяснилось, что такого инцидента не было.

«Сын вбежал в кабинет, рыдая: “Мама, поверь мне! Я этого не делал!”» — вспоминает женщина. Мальчик перешел в другую школу.

О похожем случае рассказала мать 13-летней девочки. Девочка неправильно оформила тетрадь, между ней и учительницей вспыхнул конфликт.

«Педагог вытолкала дочку из класса, завела в туалет, закрыла дверь и не выпускала. Ребенок просил позвонить маме, началась истерика. Но звонить не позволили», — рассказала мать. Девочка тоже сменила школу.

Директор школы заявляет, что жалоб на учительницу ранее не поступало.

На момент подготовки материала учительница продолжает работать в школе. Это свидетельствует о том, что расследование находится на ранней стадии, и ей пока не присвоен никакой статус в рамках дела.