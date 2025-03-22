Тушите свет: в субботу вечером по всему миру проводится акция «Час Земли»; что в Латвии?

В это время людей по всему миру призывают выключить свет, чтобы выразить символическую поддержку планете и напомнить о необходимости заботиться о ее будущем.

Во времена, когда мир все сильнее раскалывается, "Час Земли" остается символом единства и надежды, вдохновляющим людей на объединение для совместных действий, поясняет Штейнберга. Она напоминает, что природа - основа безопасности людей и что каждый может внести свой вклад в ее защиту и восстановление.

В прошлом году в мире все чаще случались бури, пожары и наводнения, к тому же 2024-й стал самым жарким годом за всю историю наблюдений.

ВФП информирует также, что с 1970 года популяции наблюдаемых диких видов сократились в среднем на 73%, что представляет собой явный сигнал, предупреждающий о растущем риске вымирания видов и исчезновения целых экосистем.

"Мир находится под угрозой и близится к критическим точкам в сфере климата, по достижении которых главные экосистемы, возможно, больше никогда не смогут восстановиться. "Час Земли" напоминает, что действия каждого важны и что вместе люди могут добиться перемен", - информирует ВФП.

С 2007 года "Час Земли" известен благодаря символическому моменту выключения света. Отключение освещения памятников и зданий как бы призывает население символически выключить свет и "посвятить час Земле" - уделить 60 минут, чтобы сделать что-то на благо планеты.

В 2024 году в акции участвовало более 1,5 миллиарда человек. В нынешнем году ставится цель превзойти этот рекорд и привлечь еще больше участников.

Акцию "Час Земли" впервые провели в Сиднее в 2007 году. Она стала крупнейшим экологическим движением мира, в нем участвуют люди, общины, предприятия и организации более чем в 180 странах мира. В рамках акции выключают свет на многих популярных объектах, в частности, подсветку колеса обозрения в Лондоне, Эйфелевой башни в Париже и Колизея в Италии.

В Латвии также ежегодно убавляют или отключают освещение многих общественных зданий, мостов и памятников.

Например, в Кулдиге будет отключена подсветка водопада Вентас-румба, старого кирпичного арочного моста и смотровой вышки.