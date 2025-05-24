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Да сколько можно?! В ночь на воскресенье местами возможны заморозки; а днем что?

© LETA 24 мая, 2025 15:01

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Об этом свидетельствуют прогнозы синоптиков из Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В ночь на воскресенье облачность в западных и центральных районах страны постепенно уменьшится. На востоке под влиянием уходящей зоны осадков еще ожидается дождь, но к утру он утихнет, дожди пройдут местами и на западе. В отдельных районах видимость ухудшится из-за тумана. Будет дуть слабый ветер, похолодает до +2-7 градусов, местами возможна нулевая температура и заморозки.

В Риге за ночь небо постепенно прояснится, лишь в первой половине ночи вероятен небольшой дождь. Ветер преимущественно слабый, температура воздуха снизится до +5-6 градусов.

Днем солнечная погода будет чередоваться с облачной, хотя на крайнем востоке страны солнце может и не пробиться сквозь облака. Небольшой дождь ожидается лишь в некоторых местах. По-прежнему будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +12-17 градусов, в тех местах, где небо прояснится, температура воздуха может быть выше примерно на градус.

В Риге днем будут и облака, и солнце, в целом ожидается сухая погода. Столбик термометра достигнет +16-18 градусов.

В полдень и после полудня в солнечную погоду интенсивность УФ-излучения будет средневысокой, поэтому жителей Латвии просят подолгу не находиться на солнце.

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