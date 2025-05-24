Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС, PVD) активно проверяет выполнение этого требования - только за март и апрель на торговцев наложены штрафы на сумму около 8,5 тысяч евро. Из 519 проведенных проверок в трети случаев информация не соответствовала истине, столько же случаев было, когда информация не была указана вообще или была указана лишь частично.

Торговцы не скрывают, что это требование представляет собой большую проблему. Как поясняет руководитель коммуникации Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле, многие вещи, хорошо выглядящие на бумаге, в магазине, увы, не работают, и клиентов смущает информация на ценниках.

Вот, к примеру, на ценнике консервированных огурцов написано "Латвия", но это вовсе не означает, что огурцы выращены в нашей стране. Как поясняют в ПВС, если импортные огурцы или другие овощи в Латвии консервируются и фасуются по банкам, происхождение будет латвийским, так как здесь проводилась "значительная переработка".

Это вызывает растерянность, ведь покупатель, скорее всего, думает о месте, где выросли огурцы. Бывает и так, что на ценнике варенья из манго и семян чили указано "Латвия", хотя ни то, не другое у нас не растет.

Однако настоящая путаница возникает, когда речь заходит о таких товарах, как, в частности, смеси разных видов орехов. Руководитель общественных отношений Rimi Latvia Инга Бите рассказывает, что, если в смеси присутствуют орехи из разных стран, то указать их все практически невозможно. Если же этот продукт расфасован в Латвии, то Латвию и нужно указать на ценнике как страну-изготовителя, что ну никак не соответствует логике, да еще и вводит в заблуждение покупателя.

Есть трудности и с получением информации. Руководитель общественных отношений Elvi Винета Григане-Дранде поясняет, что поставщики могут поменять страну-изготовителя без предупреждения, торговцы это никак проконтролировать не могут. Кстати, изготовители и импортеры вовсе не обязаны ставить торговцев в известность о стране происхождения товара.

Иногда на маркировке товара указано просто "Изготовлено в ЕС" (по нынешним нормам это разрешается), однако новые правила требуют в таком случае на ценнике писать "Страна-изготовитель неизвестна".

Вызывают проблемы и другие нюансы. По закону размер шрифта, которым напечатана страна происхождения, не должен быть меньше 3 мм. Из-за этого длинные названия стран (Соединенные Штаты Америки, например) трудно уместить на чеке (сокращать их не положено). Из-за нового требования пришлось поменять и компьютерные системы как для бумажных, так и для электронных ценников.

Минземледелия, разработавшее эти правила, признает, что есть аспекты, которые оно готово пересмотреть, например, этот самый размер шрифта. Но в целом в министерстве против каких-либо компромиссов - дополнительные отступления не поддерживаются.

Это заставляет задуматься, дает ли нынешняя система покупателям в самом деле полезную информацию. Если информация противоречива, ее получение затруднено и возникают абсурдные ситуации, то ее ценность для покупателя может оказаться минимальной.