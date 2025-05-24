Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

Закон против реальности: требование указывать на ценнике страну происхождения усугубило путаницу (1)

Редакция PRESS 24 мая, 2025 16:56

Важно 1 комментариев

Требование об обязательном указании на магазинных ценниках страны происхождения продуктов питания, вступившее в силу осенью прошлого года, задумывалось в общем-то с благой целью - предоставить покупателям больше информации и способствовать узнаваемости латвийских производителей. Однако, как признают торговцы, на практике это требование приводит к сугубой путанице и даже к абсурдным ситуациям, сообщает 360 Ziņas.

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС, PVD) активно проверяет выполнение этого требования - только за март и апрель на торговцев наложены штрафы на сумму около 8,5 тысяч евро. Из 519 проведенных проверок в трети случаев информация не соответствовала истине, столько же случаев было, когда информация не была указана вообще или была указана лишь частично.

Торговцы не скрывают, что это требование представляет собой большую проблему. Как поясняет руководитель коммуникации Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле, многие вещи, хорошо выглядящие на бумаге, в магазине, увы, не работают, и клиентов смущает информация на ценниках.

Вот, к примеру, на ценнике консервированных огурцов написано "Латвия", но это вовсе не означает, что огурцы выращены в нашей стране. Как поясняют в ПВС, если импортные огурцы или другие овощи в Латвии консервируются и фасуются по банкам, происхождение будет латвийским, так как здесь проводилась "значительная переработка".

Это вызывает растерянность, ведь покупатель, скорее всего, думает о месте, где выросли огурцы. Бывает и так, что на ценнике варенья из манго и семян чили указано "Латвия", хотя ни то, не другое у нас не растет.

Однако настоящая путаница возникает, когда речь заходит о таких товарах, как, в частности, смеси разных видов орехов. Руководитель общественных отношений Rimi Latvia Инга Бите рассказывает, что, если в смеси присутствуют орехи из разных стран, то указать их все практически невозможно. Если же этот продукт расфасован в Латвии, то Латвию и нужно указать на ценнике как страну-изготовителя, что ну никак не соответствует логике, да еще и вводит в заблуждение покупателя.

Есть трудности и с получением информации. Руководитель общественных отношений Elvi Винета Григане-Дранде поясняет, что поставщики могут поменять страну-изготовителя без предупреждения, торговцы это никак проконтролировать не могут. Кстати, изготовители и импортеры вовсе не обязаны ставить торговцев в известность о стране происхождения товара.

Иногда на маркировке товара указано просто "Изготовлено в ЕС" (по нынешним нормам это разрешается), однако новые правила требуют в таком случае на ценнике писать "Страна-изготовитель неизвестна".

Вызывают проблемы и другие нюансы. По закону размер шрифта, которым напечатана страна происхождения, не должен быть меньше 3 мм. Из-за этого длинные названия стран (Соединенные Штаты Америки, например) трудно уместить на чеке (сокращать их не положено). Из-за нового требования пришлось поменять и компьютерные системы как для бумажных, так и для электронных ценников.

Минземледелия, разработавшее эти правила, признает, что есть аспекты, которые оно готово пересмотреть, например, этот самый размер шрифта. Но в целом в министерстве против каких-либо компромиссов - дополнительные отступления не поддерживаются.

Это заставляет задуматься, дает ли нынешняя система покупателям в самом деле полезную информацию. Если информация противоречива, ее получение затруднено и возникают абсурдные ситуации, то ее ценность для покупателя может оказаться минимальной.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1) 1 реакций
Комментарии (1) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 18:10 24.05.2025
Валдис Домбровскис: «Сокращение бюрократии в ЕС может принести экономию до 37,5 миллиарда евро в год»
Sfera.lv 1 час назад
Осторожно: новая масштабная схема мошенничества
Sfera.lv 8 часов назад
Затлерс разъяснил за что в Латвии любят Трампа
Sfera.lv 8 часов назад
Композитор Ролштейнс порадовался увеличению расходов на оборону
Sfera.lv 9 часов назад
Завтрак со звездой: шакшука по-израильски от Скарлетт Йоханссон
Sfera.lv 19 часов назад
Омбудсмен Янсон о слухах про пьянство: «Не было ситуаций, когда у меня дрожали руки»
Bitnews.lv 1 день назад
Проливная неделя: дожди, вода и редкое солнце
Bitnews.lv 1 день назад
Дания поднимает пенсионный возраст до 70 лет
Bitnews.lv 1 день назад

«Маэстро, ради нации!»: роскошная премьера — в Латвийской опере (1)

Важно 17:26

Важно 1 комментариев

Премьера этой оперы состоялась в Лондоне 302 года назад, почти что день в день. Трудно сказать, рассчитывал ли Гендель на столь долгий интерес зрителей, но факт остается фактом: 4 часа "в ритме барокко" для рижской публики 21-го века пролетели незаметно. Скажу больше - успех невероятный: лучшие контратеноры (самые высокие мужские голоса) нашего времени, лучшие голоса ЛНО, роскошные костюмы, шикарные декорации, любовные интриги королевского двора и бесконечно красивая музыка: "Флавио, король лангобардов"...

Премьера этой оперы состоялась в Лондоне 302 года назад, почти что день в день. Трудно сказать, рассчитывал ли Гендель на столь долгий интерес зрителей, но факт остается фактом: 4 часа "в ритме барокко" для рижской публики 21-го века пролетели незаметно. Скажу больше - успех невероятный: лучшие контратеноры (самые высокие мужские голоса) нашего времени, лучшие голоса ЛНО, роскошные костюмы, шикарные декорации, любовные интриги королевского двора и бесконечно красивая музыка: "Флавио, король лангобардов"...

Читать
Загрузка

Пчелы против меда: еврокомиссар Домбровскис заговорил о сокращении бюрократии (1)

Важно 17:15

Важно 1 комментариев

Сокращение бюрократии теперь входит и в повестку дня Евросоюза. О том, какую работу следует проделать в первую очередь в этой сфере, в интервью журналу Likums un Taisnība рассказал комиссар Евросоюза по экономике и продуктивности, осуществлению и упрощению Валдис Домбровскис, сообщает портал Jauns.lv.

Сокращение бюрократии теперь входит и в повестку дня Евросоюза. О том, какую работу следует проделать в первую очередь в этой сфере, в интервью журналу Likums un Taisnība рассказал комиссар Евросоюза по экономике и продуктивности, осуществлению и упрощению Валдис Домбровскис, сообщает портал Jauns.lv.

Читать

Десятки лет на свалке: под Петербургом на мусорном полигоне живут целые коммуны (1)

Мир 17:00

Мир 1 комментариев

В лесах у крупных свалок под Петербургом можно встретить построенные из подручных средств домики с самодельными буржуйками и живущих там мужчин и женщин с почерневшими от собирания отходов руками. Эти люди селятся у мусорных полигонов в поисках заработка: найденное там они относят в пункты сдачи вторсырья, о чем в своем большом репортаже рассказал портал "Бумага". 

В лесах у крупных свалок под Петербургом можно встретить построенные из подручных средств домики с самодельными буржуйками и живущих там мужчин и женщин с почерневшими от собирания отходов руками. Эти люди селятся у мусорных полигонов в поисках заработка: найденное там они относят в пункты сдачи вторсырья, о чем в своем большом репортаже рассказал портал "Бумага". 

Читать

В Латвии начали страховать от киберрисков; кто может рассчитывать на возмещение ущерба? (1)

Важно 16:02

Важно 1 комментариев

Страховая компания BTA Baltic Insurance Company (BTA) начала предлагать страхование от киберрисков, дающее защиту от мошенничества в цифровой среде, о чем информировали агентство LETA представители BTA.

Страховая компания BTA Baltic Insurance Company (BTA) начала предлагать страхование от киберрисков, дающее защиту от мошенничества в цифровой среде, о чем информировали агентство LETA представители BTA.

Читать

Война войной, а деньги в бюджет идти должны: гендир СГД — о том, как будет работать служба в «час икс» (1)

Важно 15:42

Важно 1 комментариев

В эфире телеканала TV24, в программе Dienas personība, генеральный директор СГД Байба Шмите-Роке подчеркнула, что в случае, если наступит "час икс", СГД не будет прекращать работу.

В эфире телеканала TV24, в программе Dienas personība, генеральный директор СГД Байба Шмите-Роке подчеркнула, что в случае, если наступит "час икс", СГД не будет прекращать работу.

Читать

Да сколько можно?! В ночь на воскресенье местами возможны заморозки; а днем что? (1)

Важно 15:01

Важно 1 комментариев

Об этом свидетельствуют прогнозы синоптиков из Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Об этом свидетельствуют прогнозы синоптиков из Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать