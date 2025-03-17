Цены на электричество за одну неделю выросли в два раза: Latvenergo

В Латвии и Литве рыночная цена на электроэнергию достигла 112,46 евро за мегаватт-час (МВтч), а в Эстонии — 111,67 евро за МВтч. В целом цена на электроэнергию в странах Балтии на прошлой неделе была сопоставима с ценами в других европейских странах: в Германии она составила 110,62 евро за МВтч, а в Польше — 112,94 евро за МВтч.

При этом системная цена составила 63,40 евро за МВтч, что более чем в три раза выше показателя предыдущей недели.

Резкий рост цен на бирже "Nord Pool" на прошлой неделе был в основном обусловлен снижением выработки ветровых электростанций: в странах Балтии производство энергии ветром сократилось на 50%, а в странах Скандинавии — на 48% по сравнению с предыдущей неделей. Кроме того, в Скандинавии резко снизилась средняя температура воздуха — на 5 градусов по сравнению с неделей ранее, что привело к росту потребления электроэнергии на 6% и нарушению баланса между выработкой и потреблением. В то же время в странах Балтии импорт электроэнергии снизился на 21%.

В регионе "Nord Pool" потребление электроэнергии составило 9194 гигаватт-часа (ГВтч), а объем производства электроэнергии достиг 9908 ГВтч.

Общий объем потребления электроэнергии в странах Балтии вырос на 2% и составил 522 ГВтч. В Латвии объем потребления электроэнергии остался на уровне предыдущей недели — 132 ГВтч. В Эстонии потребление увеличилось на 2% до 161 ГВтч. В Литве было потреблено 229 ГВтч электроэнергии, что на 2% больше, чем неделей ранее.

Выработка электроэнергии в странах Балтии увеличилась на 9%, составив в общей сложности 428 ГВтч. В Латвии производство электроэнергии достигло 148 ГВтч, что на 64% больше, чем неделей ранее. В Эстонии производство выросло на 8% — до 113 ГВтч, тогда как в Литве снизилось на 16% — до 167 ГВтч.

На прошлой неделе коэффициент производства электроэнергии по отношению к потреблению в Латвии составил 112%, в Эстонии — 70%, а в Литве — 73%. В целом в странах Балтии было произведено 82% от общего объема потребленной электроэнергии.