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Трамп отказывается считать Россию угрозой для НАТО и Европы

© Deutsche Welle 17 февраля, 2025 19:42

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп в комментарии каналу Fox News заявил, что не верит в намерение России начать в скором времени войну с одной из стран НАТО. О таком вероятном плане РФ предупредил накануне Владимир Зеленский, сообщает Deutsche Welle.

"Я не соглашусь с этим", - такими словами ответил президент США Дональд Трамп в понедельник, 17 февраля, журналистам телеканала Fox News на просьбу прокомментировать прозвучавшие накануне слова президента Украины Владимира Зеленского о вероятном нападении России на одну из стран НАТО - Польшу или Литву - уже в этом году. Трамп подчеркнул, что "ни капельки" в это не верит.

"Нет, я думаю, он (президент РФ Владимир Путин. - Ред.) хочет остановиться. Это был мой вопрос к нему. Потому что, если бы он собирался продолжать, это было бы для нас большой проблемой, - аргументировал свой ответ Трамп. - Я думаю, он хочет положить этому конец и покончить с этим быстро. И он, и Зеленский - они хотят покончить с этим".

Президент США подчеркнул при этом, что "при Обаме (44-м президенте США Бараке Обаме. - Ред.) России удалось "взять много" украинских территорий, а теперь РФ "пытается забрать все". "Это очень плохо. Это действительно очень плохо. Многие люди уже мертвы, многие города разрушены и прекрасные купола, которым тысяча лет", - сказал Трамп накануне намеченной встречи о завершении войны в Украине.

Зеленский: Путин будет вести войну против НАТО

Накануне Владимир Зеленский в комментарии телеканалу NBC News сообщил, что Россия может готовить нападение на Польшу или Литву уже в этом году. "Мы считаем, что Путин будет вести войну против НАТО. Это может произойти летом, может быть в начале, может быть в конце лета. Я не знаю, когда он это подготовит. Но это произойдет", - заявил президент Украины. В своем заявлении он сослался на данные украинской разведки, согласно которым Россия готовится к новым военным учениям в Беларуси с участием 150 тысяч военных. Зеленский напомнил, что именно со "всего лишь символических учений", продолжавшихся с 2021 года, и началось полномасштабное вторжение РФ в Украину.

В свою очередь председатель Совета ЕС Антониу Кошта заявил 17 февраля в интервью газете Financial Times, что РФ  представляет угрозу в глобальном формате. "Переговоры о новой архитектуре безопасности должны учитывать, что Россия - это глобальная угроза, а не только угроза для Украины", - подчеркнул он, напомнив, что Кремль занимает "агрессивную позицию" по отношению к странам Балтии - Эстонии, Латвии и Литве, - которые входят в Евросоюз и НАТО.

Переговоры США и России о завершении войны в Украине пройдут в Саудовской Аравии

Переговоры представителей США и России о завершении войны в Украине состоятся в столице Саудовской Аравии во вторник, 18 февраля. В состав делегации США войдут госсекретарь Марко Рубио, советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

В Кремле заявили, что в Эр-Рияд для переговоров с делегацией США по окончанию войны в Украине вылетают глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. На встрече речь будет идти в первую очередь о "восстановлении всего комплекса российско-американских отношений", а также о "подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию" и организации встречи Путина и Трампа, заявил 17 февраля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

NBC: Отдельные, а затем совместные переговоры США с РФ и Украиной

В свою очередь телеканал NBC сообщил, что американская делегация проведет отдельные переговоры с РФ и Украиной, а затем - совместные. Именно поэтому Украина не была приглашена на переговоры представителей США и России в Саудовской Аравии, рассказали телеканалу два американских чиновника.

"Смысл в том, что мы работаем (и с Россией, и с Украиной. - Ред.) и уделяем им одинаковое внимание. Мы хотим положить конец убийствам и двигаться к прочному миру", - добавил один из собеседников NBC.

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