Кого финансируют США в Латвии — россиян, нелегалов, ЛГБТ: Домбрава воззвал к Маску

«Помимо достойных оборонных инициатив, финансируемых налогоплательщиками США, в Латвии есть и сомнительные «мягкие проекты». Средства были направлены на: негосударственные организации Сороса, организации, поддерживающие иммиграцию россиян в Латвию, негосударственные организации, находящуюся под судом за помощь нелегальным мигрантам, а также ЛГБТ», — написал Домбрава, отметив в публикации Илона Маска.

Ранее Дональд Трамп одним из первых своих громких внешнеполитических решений поставил под сомнение будущее крупнейшего мирового донора гуманитарной помощи.

Американское Агентство по международному развитию (USAID) может быть объединено с Госдепартаментом, что приведет к значительному сокращению финансирования. В настоящее время по указу Трампа почти все программы агентства заморожены на 90 дней, его руководство и большая часть сотрудников отправлены в административный отпуск, а работающие за границей специалисты должны вернуться в США в течение месяца.

Это решение уже ощутили в Латвии. В частности, в НРЦ «Вайвари» пришлось временно ограничить обучение украинских специалистов. Однако программа продолжится благодаря финансированию банка «Citadele», выделившего на нее 10 000 евро.