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Кого финансируют США в Латвии — россиян, нелегалов, ЛГБТ: Домбрава воззвал к Маску

Редакция PRESS 7 февраля, 2025 15:05

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Депутат Сейма от Нацблока Янис Домбрава решил присоединиться к расследованию Илона Маска о расходах USAID и обратился к миллиардеру через Твиттер/X.

«Помимо достойных оборонных инициатив, финансируемых налогоплательщиками США, в Латвии есть и сомнительные «мягкие проекты». Средства были направлены на: негосударственные организации Сороса, организации, поддерживающие иммиграцию россиян в Латвию, негосударственные организации, находящуюся под судом за помощь нелегальным мигрантам, а также ЛГБТ», — написал Домбрава, отметив в публикации Илона Маска.

Ранее Дональд Трамп одним из первых своих громких внешнеполитических решений поставил под сомнение будущее крупнейшего мирового донора гуманитарной помощи.

Американское Агентство по международному развитию (USAID) может быть объединено с Госдепартаментом, что приведет к значительному сокращению финансирования. В настоящее время по указу Трампа почти все программы агентства заморожены на 90 дней, его руководство и большая часть сотрудников отправлены в административный отпуск, а работающие за границей специалисты должны вернуться в США в течение месяца.

Это решение уже ощутили в Латвии. В частности, в НРЦ «Вайвари» пришлось временно ограничить обучение украинских специалистов. Однако программа продолжится благодаря финансированию банка «Citadele», выделившего на нее 10 000 евро.

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Начато строительство контактной сети на железнодорожной линии Засулаукс-Болдерая

Новости Латвии 18:10

Новости Латвии 0 комментариев

В рамках проекта модернизации и развития сети электрифицированных железных дорог ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz) начало строительство контактной сети на линии Засулаукс-Болдерая, сообщили в LDz.

В рамках проекта модернизации и развития сети электрифицированных железных дорог ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz) начало строительство контактной сети на линии Засулаукс-Болдерая, сообщили в LDz.

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Это способ защитить нашу культуру: Ратниекс направил официальное письмо министру юстиции

Новости Латвии 18:03

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Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс (Нацблок) направил официальное письмо министру юстиции Инесе Либиня-Эгнере (Новое едиснтво) с просьбой подготовить и продвинуть поправки к законодательству, запрещающие строительство мечетей на всей территории Латвии.

Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс (Нацблок) направил официальное письмо министру юстиции Инесе Либиня-Эгнере (Новое едиснтво) с просьбой подготовить и продвинуть поправки к законодательству, запрещающие строительство мечетей на всей территории Латвии.

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«Предложил дочке пива и сказал, что сидел в тюрьме!» Женщина в панике из-за преследования неадекватного мужчины

Важно 17:55

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Лиепайчанка Екатерина поделилась тревожным опытом — женщина сообщает, что накануне, около 18:00, за ней следил неадекватный мужчина, который "предложил ее маленькой дочери пиво, так как это якобы поможет ей расслабиться".

Лиепайчанка Екатерина поделилась тревожным опытом — женщина сообщает, что накануне, около 18:00, за ней следил неадекватный мужчина, который "предложил ее маленькой дочери пиво, так как это якобы поможет ей расслабиться".

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Скупив все, что можно, владельцы земель в Латвии вкладываются в туризм: эксперт

Бизнес 17:38

Бизнес 0 комментариев

Крупные латвийские собственники земельных угодий в поисках новых сфер для инвестиций все чаще выбирают туризм. Они восстанавливают старые усадьбы, строят отели, открывают рестораны — и все это положительно сказывается на внутреннем туризме Латвии и вообще на развитии латвийской провинции. Такое мнение высказал в передаче Латвийского радио 4 «Домская площадь» директор портала Travelnews.lv Айвар Мацкевич.

Крупные латвийские собственники земельных угодий в поисках новых сфер для инвестиций все чаще выбирают туризм. Они восстанавливают старые усадьбы, строят отели, открывают рестораны — и все это положительно сказывается на внутреннем туризме Латвии и вообще на развитии латвийской провинции. Такое мнение высказал в передаче Латвийского радио 4 «Домская площадь» директор портала Travelnews.lv Айвар Мацкевич.

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Премьер-министр Швеции в Адажи: мы не в состоянии войны, но и не в состоянии мира

Новости Латвии 17:23

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"Мы не в состоянии войны, но и не в состоянии мира", - заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в пятницу на военной базе в Адажи на церемонии, посвященной присоединению механизированного пехотного батальона вооруженных сил Швеции к многонациональной бригаде НАТО в Латвии.

"Мы не в состоянии войны, но и не в состоянии мира", - заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в пятницу на военной базе в Адажи на церемонии, посвященной присоединению механизированного пехотного батальона вооруженных сил Швеции к многонациональной бригаде НАТО в Латвии.

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Еврокомиссия намерена решить проблему чрезмерного туризма в странах ЕС

Мир 17:08

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Первый еврокомиссар по транспорту и туризму объявил на конференции Destination Europe в Брюсселе в четверг о начале широких консультаций с целью разработки стратегии устойчивого туризма.

Первый еврокомиссар по транспорту и туризму объявил на конференции Destination Europe в Брюсселе в четверг о начале широких консультаций с целью разработки стратегии устойчивого туризма.

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Комиссия Сейма: в Белоруссии латвийца могут арестовать даже за неправильный цвет куртки!

Новости Латвии 16:51

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Конкретные дела троих обвиняемых в Белоруссии граждан Латвии были рассмотрены в закрытой части заседания комиссии Сейма по правам человека и общественным делам.

Конкретные дела троих обвиняемых в Белоруссии граждан Латвии были рассмотрены в закрытой части заседания комиссии Сейма по правам человека и общественным делам.

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