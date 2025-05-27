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Только Латвия оказалась «не полностью готова»: через месяц электричество резко подорожает

© LETA 27 мая, 2025 10:39

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На латвийском энергетическом рынке разразилась небольшая буря из-за затрат на балансировку рынка электроэнергии и распределения этих затрат. Поскольку страны Балтии отключились от совместной с Россией и Белоруссией сети БРЭЛЛ, теперь они должны сами предоставлять услуги по балансировке мощности и частоты в электросетях.

Балансировка - это по сути координация предлагаемой и требуемой мощности электроэнергии в сети. До середины года расходы на эту услугу будет покрывать АО "Augstsprieguma tīkls" (AST), но с 1 июля эти расходы появятся в счетах потребителей электроэнергии. Это уже заставило некоторых участников рынка выразить обеспокоенность по поводу стоимости данной услуги.

Они выше запланированных и поэтому могут негативно повлиять на будущие инвестиции в устойчивые энергоресурсы.

Такие опасения были высказаны в сюжете программы TV3 "Ничего личного" 18 мая. Там говорилось, что "первоначально отключение от БРЭЛЛ планировалось в 2026 году, и к тому времени AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) обязалось установить аккумуляторы большой емкости для хранения электроэнергии, чтобы сгладить кратковременные колебания. Однако политическое решение предусматривало отключение уже в этом году, и Латвия, в отличие от других стран Балтии, оказалась к нему не полностью готова - у нее самой нет аккумуляторов большой емкости, и эту услугу необходимо закупать за рубежом, что дорого".

Было обещано, что расходы на балансировку будут разделены поровну, 50:50, между производителями и потребителями, но после встречи в Министерстве климата и энергетики эта пропорция была изменена на 25% для производителей и 75% для потребителей. Мелкие потребители столкнутся с более высокими счетами при смене договоров с операторами. Крупные потребители, такие как самоуправления и производственные предприятия, уже получают уведомления о существенном увеличении платежей.

Как заявил руководитель ассоциации "Солнечная энергия для Латвии" Алнис Балиньш, прогноз AST заключался в том, что цена несбалансированной электроэнергии составит 45 евро за мегаватт-час (МВт-ч) - это общедоступная информация, с которой любой желающий может ознакомиться на сайте AST.

Однако в марте цена небалансовой электроэнергии составила чуть более 150 евро/МВт·ч, в апреле - 137 евро/МВт·ч, то есть в три и более раз дороже прогнозируемого.

Пока нет никаких оснований для беспокойства из-за потери интереса к Латвии со стороны инвесторов в возобновляемую энергетику, считает член правления "Augstsprieguma tīkls" Гатис Юнгханс. По его словам, инвесторы в настоящее время выстраиваются в очередь, пытаясь зарезервировать передающие мощности в сети, что является необходимым условием для строительства солнечных и ветряных электростанций.

(Latvijas Avīze Latvijas Bizness)

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