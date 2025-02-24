Стоимость электроэнергии в Латвии за прошлую неделю снизилась почти на треть

В Литве цена электроэнергии снизилась на 29%, но была такой же, как в остальных странах Балтии, - 138,07 евро за МВт/ч. При этом цена системы сократилась на 39% до 53,80 евро за МВт/ч. В Германии средняя цена электроэнергии составила 106,26 евро за МВт/ч, в Польше - 120,87 евро за МВт/ч.

В странах Балтии на минувшей неделе резко выросла выработка ветряных станций: она была в три раза выше, чем неделей ранее, и обеспечила страны Балтии более дешевой электроэнергией. Также начала расти выработка солнечных станций, которая поднялась на 41%. Помимо этого, на 10% увеличился импорт электроэнергии в страны Балтии. При этом на минувшей неделе наблюдались более низкие цены на энергопродукты. В Скандинавии выработка ветряных станций выросла на 36%, а солнечных станций - на 42% по сравнению с предыдущей неделей. Кроме того, в регионе сохранилась высокая доступная производственная мощность атомных электростанций - 97%.

В регионе "Nord Pool" потребление электроэнергии составило 9 944 гигаватт-часа (ГВт/ч), а объемы производства электроэнергии - 10 848 ГВт/ч.

Общее потребление электроэнергии в Балтии сократилось на 4% и составило 594 ГВт/ч. Объем потребляемой в Латвии электроэнергии был на 2% ниже, чем неделей ранее, - 150 ГВт/ч. В Эстонии потребление сократилось на 1% до 190 ГВт/ч. А в Литве было потреблено 254 ГВт/ч электроэнергии, что меньше на 8%.

Выработка электроэнергии в странах Балтии сократилась на 8% - всего было произведено 450 ГВт/ч. В Латвии выработка электроэнергии была на 29% ниже по сравнению с предыдущей неделей - 141 ГВт/ч. Между тем, в Эстонии выработка выросла на 3% - было произведено 136 ГВт/ч. Производство электроэнергии в Литве выросло на 10% до 173 ГВт/ч.

На минувшей неделе объем выработки против потребления в Латвии составил 94%, в Эстонии - 72%, а в Литве - 68%. В странах Балтии было произведено 76% от объема потребляемой в регионе электроэнергии.

25 декабря прошлого года было обнаружено повреждение финско-эстонского межгосударственного соединения "Estlink 2". Согласно информации, опубликованной финским системным оператором, ремонтные работы этого межсоединения продлятся до 1 августа текущего года. Таким образом, из общей установленной финско-эстонскими межгосударственными соединениями мощности в объеме 1016 мегаватт (МВт) будут доступны только 358 МВт ("Estlink 1"), что существенно ограничивает импорт электроэнергии из Северных стран.