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США покинут переговоры по Киеву при отсутствии прогресса

© Deutsche Welle 19 апреля, 2025 09:08

Мир 0 комментариев

Вашингтон хочет, чтобы боевые действия в Украине закончились, но это "не наша война", предупредил госсекретарь США после встречи с европейскими чиновниками в Париже.

Вашингтону необходимо в ближайшее время решить, возможно ли перемирие в Украине. Об этом заявил в пятницу, 18 апреля, госсекретарь США Марко Рубио в аэропорту Париж - Ле-Бурже, покидая столицу Франции после встреч с европейскими чиновниками и президентом Эмманюэлем Макроном.

"Нам нужно выяснить здесь и сейчас, в течение нескольких дней, достижимо ли это (перемирие. - Ред.) в краткосрочной перспективе, потому что если нет, то, я думаю, мы просто будем двигаться дальше", - привело его слова агентство AFP.

"У нас есть и другие приоритеты"

"Если да, то будем участвовать. Если нет, то... у нас есть и другие приоритеты, на которых мы должны сосредоточиться", - добавил Рубио.

"Соединенные Штаты помогали Украине в течение последних трех лет, и мы хотим, чтобы это (боевые действия. - Ред.) закончилось, но это не наша война", - добавил госсекретарь США.

Глава внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов напомнил, что президент США Дональд Трамп "провел 87 дней на самом высоком правительственном уровне, неоднократно предпринимая усилия, чтобы положить конец этой войне", сообщила The New York Times (NYT). "Сейчас мы подошли к тому моменту, когда нам нужно решить, возможно ли это вообще или нет", - предупредил он.

Переговоры 17 апреля между американскими, европейскими и украинскими официальными лицами стали по сути первой встречей, призванной обеспечить "сближение" взглядов на войну в Украине между администрацией Трампа и Европой, добавило издание.

США надеются, что Великобритания, Франция и Германия помогут сдвинуть дело с мертвой точки
По утверждению Рубио, беседы в Париже были конструктивными. В то же время, по всей видимости, стало ясно, что Трамп теряет терпение, констатировала NYT.

"Мы бы хотели, чтобы они (европейцы. - Ред) продолжали участвовать... Думаю, что Великобритания, Франция и Германия могут помочь нам сдвинуть дело с мертвой точки и приблизить его к решению", - пояснил госсекретарь США. "Думаю, что они были очень полезны и конструктивны со своими идеями", - отметил он.

По данным NYT, официальные лица, участвовавшие в переговорах в Париже, договорились встретиться на следующей неделе в Лондоне, и Рубио сообщил, что может также там присутствовать.

Санкции в отношении РФ

Глава дипломатии США выразил надежду, что европейские страны рассмотрят возможность отмены санкций против России, введенных после ее полномасштабного вторжения в Украину.

"Часть санкций против России.... Многие из них - это европейские санкции, которые мы не можем отменить, - если это когда-нибудь станет частью сделки", - указал он.

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