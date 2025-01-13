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Старый Новый год 2025: что нужно делать с 13 на 14 января

СтарХит 13 января, 2025 10:23

Для настроения 0 комментариев

Старый Новый год — это дополнительный праздник, который получился в результате смены летоисчисления. Он отмечается в ночь с 13 на 14 января.

14 января православная церковь поминает святого Василия Великого, архиепископа Кесарии Капподакийской. В народном календаре он называется Васильев день (праздник считается важным и влияет на весь последующий год).

По старым традициям, все собираются дома и проводят время с самыми близкими. Накрывают стол; главными блюдами являются жареный поросенок и кутья, в которую добавляют сало, масло или молоко. Также принято лакомиться колбасами, варениками, холодцом и блинами.

Девушкам в праздник советуется гадать на судьбу — обряды в ночь с 13 на 14 января самые правдивые и именно в это время можно увидеть во сне суженого или узнать какую-то информацию о нем, в том числе имя.

Предсказать будущее можно с помощью воска. Для ритуала понадобится свеча и чаша с холодной водой. Необходимо зажечь свечу, подождать, пока воск оплавится, а затем тонкой струйкой влить его в воду.

Трактовать получившиеся фигурки можно по-разному, но у некоторых символов есть устоявшиеся с древних времен значения. Так, звезды сулят удачу в работе, змея предрекает опасность, крест предупреждает о неприятностях, цветок «организует» встречу с женихом, полоски или линии знаменуют дорогу, а паук служит предвестником богатства.

Также существует верное гадание с бумагой: возьмите чистый белый лист, скомкайте его, положите в тарелку и подожгите пламенем свечи. Когда бумага полностью прогорит, к пеплу на блюдце поднесите горящую свечу. Посмотрите на стену и увидьте тень, отброшенную ворохом пепла. Изображения — это знаки того, что ждет вас в ближайшее время.

Пока девочки узнают судьбу, мальчики могут посевать. Юношам нужно зайти в дома друзей или соседей, разбросать зерна и пожелать хозяевам добра, счастья, благополучия. Взамен дадут сладости или деньги. Зерна, рассыпанные на полу, принято собрать и хранить до весны для посева.

Поскольку Старый Новый год приходится на Святки (период между Рождеством и Крещением), в этот день принято колядовать — ходить по жилищам и исполнять народные песни.

Существует поверье, по которому нельзя убирать елку раньше Старого Нового года. Считается, что до этого момента дерево притягивает в дом положительную энергетику. А вот 14 января — пожалуйста! Если хотите избавиться от пушистой красавицы, сделайте это вечером, чтобы отпустить старое и принять новое с чистой душой.

Только квартиру приберите на следующий день. Если в Старый Новый год будете мыть полы, стирать вещи или выносить мусор, то спугнете удачу.

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