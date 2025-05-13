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Стамбульский лабиринт для Путина

© Deutsche Welle 13 мая, 2025 14:37

Мир

Предложив переговоры в Турции Путин хотел показать Трампу, что готов договариваться и загнать Зеленского в ловушку. Но украинский лидер его переиграл, констатирует Иван Преображенский.

Президенты Украины и США сообщили, что готовы приехать 15 мая в Стамбул на переговоры. Дональд Трамп, правда, с оговоркой, что он там появится, если увидит, что "что-то может произойти". Интрига теперь в том, поедет ли Путин. Хотя кроме Трампа, похоже, никто на это не рассчитывает. 

Переговоры без позиции 

Владимир Путин сам запустил процесс, который перестал, в конечном итоге, контролировать. Началось все с его решения объявить на время длинных выходных, привязанных к празднованию победы во Второй мировой войне, в одностороннем порядке прекращение огня с Украиной, надеясь, что она вынуждена будет последовать его примеру, чтобы не портить свою репутацию в глазах того же Дональда Трампа.

Путин думал, что так он в очередной раз докажет американской администрации свою договороспособность, а также облегчит задачу обеспечения безопасности в Москве во время парада, на который приезжали многочисленные зарубежные лидеры во главе с председателем КНР Си Цзиньпином. При этом, благодаря этой хитрой манипуляции, не надо будет ни о чем договариваться с Украиной.  

Однако идея Путина была раскритикована даже самим Дональдом Трампом, а еще жестче - вице-президентом Джей Ди Вэнсом. В итоге, лидеры Великобритании, Германии, Польши и Франции, вместе с Владимиром Зеленским придумали как поставить самого Путина в максимально некомфортное положение и попытаться навязать ему все же 30-дневное перемирие. Они потребовали его заключения до конца 12 мая, как продолжения куцего одностороннего прекращения огня на 9 мая. США их поддержали.  

И тут, говоря штампами кремлевской пропаганды, Путин попробовал показать, что он всех переиграл. Собрав ночной брифинг, на котором было запрещено "из-за позднего времени" задавать ему вопросы, российский лидер поставил Украине ультиматум. Мол, он посылает свою делегацию для переговоров 15 мая в Стамбул, и ждет там же украинцев. Перемирие побоку. Он не хочет давать украинской армии возможность перевооружаться и перегруппировываться, пока идут переговоры.  

В реальности, впрочем, понятно, что не хочет Кремль прекращать свое наступление на позиции украинской армии. С учетом того, что Путин опять завел свою шарманку про "переговоры без предварительных условий", совершенно ясно, что хочет он как раз дать возможность российской армии продолжить наступать, а переговоры имитировать. Как минимум до тех пор, пока удастся, не идя как и раньше ни на какие уступки, уговаривать Трампа отменить еще какие-нибудь санкции против России. Ну или пока не закончится к концу осени погода, подходящая для боевых действий.  

Путин сделал вид, что не заметил вызова 

Ответный ультиматум Владимира Зеленского разрушил путинскую манипуляцию. Хотя Трамп и призвал в ответ на российское предложение о переговорах в Стамбуле Украину его принять, после предложения украинского президента о встрече на высшем уровне, лицом к лицу с Путиным, получилось, что американское требование ехать оказалось адресовано как раз российскому лидеру. Теперь США и ЕС в один голос говорят о возможных санкциях, если Россия ни перемирия не начнет, ни в Стамбуле переговоры. 

Путин же, похоже, в бешенстве. Ответной игры для него пока не просматривается. Отдельные публикации кремлевских пропагандистов в том духе, что их начальнику "не по чину" встречаться с такой "мелочью" как Зеленский и надо, мол, послать делегацию, руководить которой, как в 2022 году поставить кого-нибудь типа президентского помощника Владимира Мединского, проблему для Кремля не решают.  

Либо Путин покажет, что боится встречи с Зеленским и "ослушался" Трампа. Либо он рискует оказаться в положении куда худшем, чем был Зеленский в Белом доме, когда на него втроем нападали американские президент, вице-президент и глава Госдепартамента одновременно.  

Как сказал бы Трамп, сейчас карт нет на руках у Путина. Но и сдаться он не может.  

План или пропал 

По итогам своих манипуляций, Путин сам оказался в ловушке. Доказать сейчас американцам, что недоговороспособна Украина, а не Россия он при таком раскладе может только одним способом. Речь о том, чтобы предъявить реалистичный план  мирного урегулирования войны, которую сам же Путин в 2022 году и начал.  

Если он даже не поедет сам, а пошлет делегацию любого уровня, то ему явно простится отсутствие и его трусость Трамп наверняка предпочтет великодушно не заметить. Ведь именно реалистичный план прекращения войны, без всяких этих "денацификаций" американцы и пытались "выбить" из Путина с начала переговоров.  

Но тогда Кремлю больше не удастся лавировать, избегая дальнейших предметных переговоров. Трудно будет и продолжать параллельно с ними наступление. Так что самый вероятный вариант, конечно, это детская игра в обиду. Она собственно уже началась, когда Дмитрий Песков заявил, что с Россией нельзя говорить ультиматумами. Так что наиболее вероятно, что Путин изобразит "оскорбленное величие".  И вопрос тогда только в том, примет ли Трамп, который в принципе сам любит использовать этот прием в переговорах, такую российскую отговорку, или вместе с европейцами выкатит новый пакет санкций.  

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. 

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