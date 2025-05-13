Вместо русского: Даугавпилс готов предложить французский в качестве второго иностранного языка

Она признала, что диалог о замене второго иностранного языка ведется уже два года, поэтому этот вопрос прорабатывается.

По информации директоров школ, Даугавпилс сможет выполнить плановые нормативы, предусматривающие отказ от русского языка как второго иностранного в средних учебных заведениях.

По словам Исуповой, директора оценили учителей, их готовность работать и продолжат предлагать французский язык как второй иностранный в Даугавпилсе, однако в школах города можно также изучать немецкий, испанский и шведский языки.

Как уже сообщалось, депутаты Сейма в первом чтении поддержали поправки в Закон об образовании, предусматривающие отказ от русского языка как второго иностранного в средней школе.

Поправки рассматриваются в срочном порядке.

Поправки направлены на то, чтобы определить, какие студенты в 2024/2025 учебном году. и 2025/2026. Обучающиеся, обучающиеся по программам общего среднего образования, среднего профессионального образования или профессионального образования в течение учебного года, вправе отказаться от изучения русского языка, если в образовательном учреждении предлагается изучение другого иностранного языка.

Поправки также предусматривают, что учредитель образовательного учреждения совместно с образовательным учреждением обеспечивает возможность изучения другого иностранного языка до 1 сентября 2025 года.

Поправки необходимы для обеспечения перехода к изучению официальных языков Евросоюза во всей системе образования, говорится в аннотации к законопроекту.

Как указано в аннотации к поправкам, изменения позволят завершить уже начатую реформу образовательной программы и обеспечить единообразное регулирование в отношении изучения второго иностранного языка, являющегося официальным языком Европейского союза или Европейской экономической зоны.

