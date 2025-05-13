Трамп отправился в турне по Ближнему Востоку: Сирия предлагает свои недра

Президент США Дональд Трамп отправился в четырехдневное турне по Ближнему Востоку. Утром в понедельник, 12 мая, президентский авиалайнер прибыл в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд. В ходе поездки Трамп планирует посетить также Катар и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Поездка подчеркнет углубление экономических связей между США и государствами Персидского залива, сообщила информационная служба ABC News.

Это - первое масштабное зарубежное турне Трампа с возвращения в Белый дом.

Между тем, как передало агентство AFP, Госдепартамент США одобрил две сделки по продаже оружия ОАЭ. Общая сумма сделок, включающих продажу военных самолетов и оборудования, составляет около 1,4 млрд долларов (1,3 млрд евро).

Одна из операций предусматривает передачу Абу-Даби шести вертолетов CH-47F Chinook и другого оборудования, сообщили 12 мая в Бюро по военно-политическим вопросам Госдепартамента США.

Американское внешнеполитическое ведомство также одобрило продажу компонентов для истребителей F-16 на сумму в 130 млн долларов (117 млн евро). У Конгресса есть 30 дней на то, чтобы заблокировать готовящуюся сделку.

...Тем временем Временный президент Сирии Шараа предложил Трампу соглашение о природных ресурсах по аналогии с заключенным с Украиной, пишет The Times. В ответ Трамп допустил возможность "нового старта".

По информации газеты The Times, временный президент Сирии, лидер джихадистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) Ахмед аш-Шараа призвал президента США Дональда Трампа снять с его страны санкции в обмен на доступ Соединенных Штатов к ее природным ресурсам. В ответ на это обращение Трамп планирует смягчить санкции и предоставить тем самым Сирии возможность "нового старта", пишет издание в понедельник, 12 мая.

Сделка о недрах и "башня Трампа"

Как отмечается в материале, новые власти Сирии через посредников предложили Вашингтону соглашение о доступе к разработке природных ресурсов, аналогичное заключенному с Украиной. Кроме того, Шараа даже заявил о возможности строительства в Дамаске "Башни Трампа". Среди посредников могли быть высокопоставленные лица Саудовской Аравии и Турции.

По данным издания, в Белом доме даже рассматривали возможность встречи Трампа с Шараа во время его поездки в Саудовскую Аравию, однако вечером 12 мая было объявлено, что эта встреча не состоится. Советники американского президента разделились во мнениях о целесообразности внесения прямых переговоров в плотный график его трехдневного визита на Ближний Восток. Среди противников встречи Трампа с Шараа - глава национальной разведки США Тулси Габбард, отмечается далее.