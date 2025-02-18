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Средняя цена электричества в Латвии на прошлой неделе выросла на 52%

© LETA 18 февраля, 2025 07:42

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Средняя цена электроэнергии на прошлой неделе в Латвии и Эстонии выросла на 52% по сравнению с предыдущей неделей и составила 191,57 евро за мегаватт-час (МВт/ч), сообщили агентству ЛЕТА представители АО "Latvenergo".

В Литве цена была на 55% выше, чем неделей ранее, и составляла 194,40 евро за МВт/ч. Между тем, цена системы поднялась еще более значительно - на 72% до 88,82 евро за МВт/ч.

На рост цен в странах Балтии на минувшей неделе в основном влияли более холодные и менее ветреные погодные условия. Средняя температура воздуха в Балтии была более чем на три градуса ниже нормы, в результате чего увеличился спрос на электроэнергию и снизилось соотношение выработки и потребления электроэнергии. Помимо этого, резко сократилась выработка ветростанций - она была в два раза ниже, чем на предыдущей неделе.

Еще более значительное повышение цен ограничила стабильная выработка станций "Latvenergo", которая выросла на 3% по сравнению с предыдущей неделей, причем на термоэлектростанциях на минувшей неделе было произведено на 37% больше электроэнергии, чем за предыдущую неделю. Это существенный вклад в общую выработку электроэнергии в странах Балтии, позволяющий экспортировать произведенный в Латвии объем электроэнергии в смежные страны, поскольку в Латвии уже четвертую неделю подряд выработка электроэнергии полностью покрывает потребление.

В целом на минувшей неделе произведенная на станциях "Latvenergo" электроэнергия покрыла 30% общего потребления стран Балтии, эстонская в- 21%, а литовская - 25%.

В свою очередь, в торговых округах Скандинавии на рост цен главным образом повлияло сокращение на 22% выработки ветряных станций. При этом особенно резкое падение наблюдалось в середине недели, что стало причиной максимальной средней цены за день в четверг и пятницу, в результате чего увеличилась и средняя цена за неделю.

В регионе "Nord Pool" потребление электроэнергии составило 10 148 гигаватт-часов (ГВт/ч), а объемы производства электроэнергии - 11 156 ГВт/ч.

Общее потребление электроэнергии в Балтии выросло на 6% и составило 619 ГВт/ч. Объем потребляемой в Латвии электроэнергии был на 5% выше, чем неделей ранее, - 153 ГВт/ч. В Эстонии и Литве потребление выросло на 7% до 191 ГВт/ч и 275 ГВт/ч соответственно.

Выработка электроэнергии в странах Балтии выросла на 4%: всего было произведено 490 ГВт/ч. В Латвии выработка электроэнергии была на 3% выше по сравнению с предыдущей неделей, составив 200 ГВт/ч. Между тем, в Эстонии выработка увеличилась на 32% - было произведено 133 ГВт/ч. В то же время в Литве производство электроэнергии сократилось на 12% - до 157 ГВт/ч.

На минувшей неделе объем выработки против потребления в Латвии составил 131%, в Эстонии - 70%, а в Литве - 57%. В странах Балтии было произведено 79% от объема потребляемой в регионе электроэнергии.

25 декабря прошлого года было обнаружено повреждение финско-эстонского межгосударственного соединения "Estlink 2". Согласно информации, опубликованной финским системным оператором, ремонтные работы на этом соединении продлятся до 1 августа текущего года. Таким образом, из общей мощности, установленной финско-эстонскими межгосударственными соединениями - 1016 мегаватт (МВт), - доступны только 358 МВт ("Estlink 1"), что существенно ограничивает импорт электроэнергии из Скандинавии.

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