Спецслужба: Россия усиливает мониторинг военной активности НАТО в Балтийском море

В опубликованной службой оценке угроз и ежегодном отчете о деятельности поясняется, что Россия осуществляет демонстрации силы и провокации, такие как несанкционированные нарушения воздушного пространства и агрессивные подходы к самолетам и кораблям государств-членов НАТО, тем самым увеличивая угрозу случайных военных инцидентов.

Целью этих провокаций, скорее всего, является запугивание и проверка потенциального противника. В то же время не исключены попытки дискредитировать возможности реагирования и обороны стран региона.

Разведывательная служба сообщает, что в рамках реформы Вооруженных сил России в 2024 году Западный военный округ, прилегающий к границе с Латвией, был реорганизован, взамен чего были созданы Ленинградский и Московский военные округа. Формально это ответ России на вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

Вновь образованный Ленинградский военный округ отвечает за северо-западное стратегическое направление, охватывающее страны Балтии и Скандинавии. Между тем Московский военный округ отвечает за центрально-европейское и частично украинское направление и, вероятно, будет тесно сотрудничать с Вооруженными силами Беларуси, говорится в сообщении.

MIDD также отмечает, что параллельно с войной на Украине Россия, по крайней мере формально, начала формировать новые подразделения и укреплять существующие.

Осуществляется так же реформирование вооруженных сил РФ в соответствии с заявленным планом . Например, в Карелии создан новый армейский корпус, а две мотострелковые бригады 6-й армии Генерального штаба, расположенные ближе всего к Латвии, преобразуются в дивизии. Бригаду морской пехоты Балтийского флота, дислоцированную в Калининградской области, планируется переформировать в дивизию.

В отчете разведки поясняется, что создание или расширение новых подразделений пока не означает реального увеличения сил вблизи границ Латвии, поскольку большая часть российских военных ресурсов по-прежнему направляется на Украину.

В службе также подчеркивают, что главным приоритетом в сухопутных войсках является подготовка мобилизованных, резервистов и военнослужащих контрактной службы перед отправкой в ​​зону боевых действий. В ведомстве отметили, что особое внимание в процессе обучения уделяется использованию различных типов беспилотных авиационных систем.

В свою очередь, основные направления деятельности подразделений ВВС и ПВО связаны с разведкой, демонстрацией силы и борьбой с украинскими беспилотными летательными аппаратами и ракетами, запускаемыми по целям в глубине территории России. MIDD пришел к выводу, что за три года войны Россия не смогла в полной мере обеспечить защиту своей территории от подобного рода угроз.

В докладе также отмечается, что после полномасштабного вторжения в Украину российские вооруженные силы ограничили не только стратегическую, но и оперативно-тактическую подготовку, что, скорее всего, связано с нехваткой личного состава и военной техники.

В этом году Россия и Белоруссия планируют провести совместные стратегические учения «Запад-2025», которые пройдут преимущественно на территории Белоруссии, однако масштаб учений и охватываемая территория во многом будут зависеть от ситуации в войне России против Украины, указывает служба.

Как сообщалось, в отчете MIDD также поясняется, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе России будет все труднее вернуться к мирной экономике, что, в свою очередь, создает внутренний спрос на поддержание агрессивной внешней политики и продолжение вооружений.

В MIDD отмечают, что в России проводится масштабная военная реформа, в рамках которой планируется увеличить численность вооруженных сил с одного до полутора миллионов военнослужащих. Наиболее существенные изменения запланированы именно на западном стратегическом направлении.

«Вероятно, для полного достижения целей реформы потребуется несколько лет, возможно, даже десятилетие, однако ожидается, что численность российских вооруженных сил на границе с Латвией начнет увеличиваться по мере снижения интенсивности боевых действий в Украине», — оценивают в службе.

В то же время в ведомстве подчеркивают, что в нынешних условиях у России нет военных возможностей для проведения еще одной наземной операции стратегического уровня.