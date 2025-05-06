Председатель партии Зия Юсуф заявил: «Никакие другие флаги, кроме британских, не будут разрешены на флагштоках, балконах, стойках регистрации или стенах залов городских советов».

Депутат от Лейбористской партии Майк Тапп призвал Партию Реформ отменить «отвратительный» запрет на вывешивание украинского флага. «Как напоминает нам День Победы в Европе, Великобритания имеет гордую историю сотрудничества с союзниками в борьбе с диктаторами и тиранами, — заявил он. - Фарадж и члены его партии должны перестать подлизываться к Москве".

В прошлом году Фарадж подвергся критике за то, что предположил, что Запад «спровоцировал» вторжение России в Украину. Британский премьер Кир Стармер ранее обвинил «Реформистов» в «подхалимстве перед Путиным».