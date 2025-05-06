Суд оправдал предлагавшего людям устройство для самоубийства

Пауля Таммерта обвинили в запрещенной экономической деятельности и предоставлении медицинских услуг без лицензии: он за деньги предоставлял людям возможность пользоваться устройством, которое сам же и изготовил, что позволяло им спокойно умереть.

Уездный и окружной суды признали Таммерта виновным в осуществлении деятельности без лицензии в сфере здравоохранения. Уголовная коллегия Госсуда оправдала обвиняемого, поскольку он не оказывал медицинских услуг и, следовательно, не может быть обвинен в деятельности без лицензии.

Уголовная коллегия пояснила, что оказание помощи человеку, находящемуся при смерти, не является медицинской услугой. Ответчик не принимал участия в профилактике, диагностике или лечении заболевания. Он не проводил никаких медицинских или аналогичных исследований или иных диагностических процедур. Он не уточнял, каким именно заболеванием страдает челове и не наносил непоправимого вреда здоровью людей. Это сделали сами люди.

Госсуд отметил, что деятельность Таммерта не имела цели, требуемой законом для оказания медицинских услуг. Действующее законодательство не позволяет называть лечением действия, которые преднамеренно наносят вред здоровью. Следовательно, приведение к смерти не является оказанием медицинской помощи.

Госсуд также подчеркнул, что каждый здравомыслящий человек имеет право покончить жизнь самоубийством по собственному желанию. Уголовная ответственность за пособничество и подстрекательство к совершению данного деяния может наступать только в том случае, если лицо не способно совершать такие действия или не в полной мере осознает значение своих действий.