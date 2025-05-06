Мошенники за три месяца выманили у латвийцев миллионы: отчет четырех крупнейших банков

В первом квартале 2025 года было реализовано в общей сложности 1412 случаев мошенничества и у населения похищено 2 564 345 евро.

В том числе выявлено 642 случая телефонного мошенничества с ущербом в общем размере 1 192 275 евро. Кроме того, выявлено 604 случая инвестиционного мошенничества на общую сумму 1 182 526 евро и 166 случаев мошенничества иного рода, при котором мошенники выманили у жертв 189 544 евро.

При этом за первые три месяца этого года предотвращено 4043 случая мошенничества на общую сумму 2 289 284 евро.

В том числе за первые три месяца этого года удалось предотвратить 1106 попыток телефонного мошенничества на 886 609 евро, 2706 попыток инвестиционного мошенничества на 1 195 540 евро и 231 случай мошенничества иного рода на 207 135 евро.

Как сообщалось, у клиентов четырех крупнейших банков Латвии, которые самостоятельно подтвердили платежи, в прошлом году мошенникам удалось выманить в общей сложности 15,5 млн евро. В прошлом году было реализовано в общей сложности 9025 случаев мошенничества.

Крупнейшим в Латвии банком по размеру активов является "Swedbank", за ним следуют банки "SEB", "Citadele" и латвийский филиал "Luminor Bank".