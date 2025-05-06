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Как выросла зарплата Эвики Силини в прошлом году? (3)

Редакция PRESS 6 мая, 2025 16:21

Новости Латвии 3 комментариев

За работу в правительстве премьер-министр Эвика Силиня в прошлом году заработала 126 943 евро, что на 16,5% больше, чем в 2023 году, когда Государственная канцелярия выплатила ей в виде зарплаты 108 941 евро, свидетельствует обнародованная Службой государственных доходов декларация должностного лица.

Прошлый год стал первым полным годом, который Силиня провела на посту премьер-министра. До 14 сентября 2023 года она была министром благосостояния.

Кроме того, в прошлом году Государственным агентством социального страхования Силине выплачено пособие в размере 1200 евро, а от банка "Citadele" она получила процентные платежи в размере 5,63 евро.

Безналичные денежные накопления главы правительства составляют 16 009 евро, держателем которых является базирующаяся в Австрии страховая компания "Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft".

В декларации Силиня указала, что в ее собственности находится одна квартира и в совместной собственности - земля. Кроме того, премьер-министр владеет автомобилем "Mercedes Benz GL 420".

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