Прошлый год стал первым полным годом, который Силиня провела на посту премьер-министра. До 14 сентября 2023 года она была министром благосостояния.

Кроме того, в прошлом году Государственным агентством социального страхования Силине выплачено пособие в размере 1200 евро, а от банка "Citadele" она получила процентные платежи в размере 5,63 евро.

Безналичные денежные накопления главы правительства составляют 16 009 евро, держателем которых является базирующаяся в Австрии страховая компания "Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft".

В декларации Силиня указала, что в ее собственности находится одна квартира и в совместной собственности - земля. Кроме того, премьер-министр владеет автомобилем "Mercedes Benz GL 420".