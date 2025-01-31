«Сотрудники слишком белые»? Трамп обвинил в катастрофе самолёта программы инклюзивности

По версии президента-республиканца, в результате продвигавшихся демократами норм стандарты для авиадиспетчеров были слишком мягкими. Доказательств своего видения Трамп не привел, расследование трагедии только началось. Глава Белого дома также утверждал, что в произошедшем виноваты пилоты военного вертолета Black Hawk, который столкнулся с лайнером.

"Для некоторых видов работ нам нужны высококлассные специалисты", - заявил американский лидер. По его утверждению, при Обаме Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США якобы издало директиву, что сотрудники - "слишком белые".

На месте крушения пассажирского самолета компании American Airlines, столкнувшегося 29 января с военным вертолетом близ аэропорта в Вашингтоне, найдены черные ящики, сообщили американские СМИ в пятницу, 31 января. Следователи обнаружили среди обломков речевой самописец кабины пилотов и регистратор полетных данных лайнера, на борту которого находились 64 человека.

После столкновения при подлете к аэропорту самолет, развалившийся на три части, и вертолет с тремя солдатами на борту упали в реку Потомак. По последним данным, из воды достали 27 тел, надежд найти оставшихся в живых уже нет.

Бортовые самописцы доставлены в лабораторию Национального совета по безопасности на транспорте, который занимается расследованием катастрофы. Он пообещал обнародовать предварительные итоги через месяц.

Предполагаемая нехватка диспетчеров

У чиновников есть подозрения, что авиакатастрофа могла быть связана с нехваткой диспетчеров. Федеральное управление гражданской авиации отметило, что штат диспетчеров в аэропорту, куда заходил самолет, был "не нормальным для времени суток и объема перевозок", сообщила The New York Times. Недостаток персонала привел к тому, что один диспетчер обслуживал самолеты и координировал движение вертолетов, тогда как обычно это делают два человека.

За сутки до катастрофы еще одному самолету пришлось уйти на второй круг из-за появления вертолета, сообщила The Washington Post со ссылкой на аудиозапись авиадиспетчера.

Гибель фигуристов

На борту разбившегося самолета находились и юные фигуристы, возвращавшиеся из тренировочного лагеря, их тренеры и родители. Бостонский клуб подтвердил гибель двух своих спортсменов, их матерей и их тренеров - Евгении Шишковой и Вадима Наумова. Последние были чемпионами мира по фигурному катанию в парах 1994 года, их сын Максим Наумов представлял американскую сборную.

Кроме них в самолете были фигуристы советского происхождения Инна Волянская и Александр Кирсанов, которые тоже тренировали юных американских фигуристов. Авиакатастрофа стала самой смертоносной в США с 2009 года.