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Солист Modern Talking получает розы из России

© Deutsche Welle 12 марта, 2025 14:35

Мир

Томас Андерс, участник группы Modern Talking, в интервью DW заявил, что не приедет в Россию, пока страной правит Путин. Но он продолжает общаться со своими поклонниками.

DW: Вы 13 раз выступали в Кремле. Cегодня вы можете этим гордиться?

Томас Андерс (Thomas Anders): Да, конечно. Я думаю, что ни один из западных артистов до меня и после меня этого не делал. Я считаю это своим особенным достижением.

- В 2022 году был запланирован ваш концерт в России, но его перенесли…

- Целое турне должно было состояться.

- Вы уже сказали в одном из интервью, что пока Путин остается у власти, вы в Россию не поедете. Что это значит?

- Это значит, что я в Россию в ближайшее время не поеду.

- А в Украину?

-  Я думаю, в Украине сейчас есть чем заняться, кроме как концерты мои организовывать. Мы должны подождать, что будет с Украиной. И я надеюсь, что будет принято верное решение. То, что оно должно быть принято, мы все знаем. Так дальше продолжаться не может. Уже погибло слишком много людей. Я надеюсь, что будет найдено решение, приемлемое для Украины.

- Даже во времена железного занавеса вы смогли найти подход к людям в России. Вас очень любили во времена Советского Союза, и вас любят в современной России. А какие чувства россияне вызывают у вас сейчас, когда многие говорят о коллективной ответственности и потеряли связь с людьми там?

- Я однозначно не потерял с ними связь. Мои российские фанаты не виноваты, они не отвечают за решения Путина и российского правительства. Был выбран путь, которым, по моим убеждениям, нельзя было идти. Я не могу просто из своих эгоистических соображений напасть на страну. Если мы станем в будущем так поступать, то разрушится мировой порядок. Никто не чувствует себя в безопасности.

- Есть ли у вас какой-то контакт с российскими поклонниками?

- С некоторыми фанатами я до сих пор поддерживаю связь. И я счастлив, что по-прежнему получаю от нескольких фан-клубов из России белые розы ко дню рождения (1 марта 2025 года Томасу Андерсу исполнилось 62 года. – Ред.).

- Ваши поклонники в России и в Украине наверняка хотели бы узнать, чем вы сейчас занимаетесь. Мы знаем, что вы работаете над новым альбомом, а сегодня привезли в боннский Музей истории ФРГ (Haus der Geschichte) свой синтезатор Yamaha, на котором в 1985 году был исполнен хит Modern Talking "You Can Win If You Want"…

- Это две разные вещи, которые, правда, частично взаимосвязаны. Я сделал новую запись шести альбомов Modern Talking 1980-х годов. Они выйдут в юбилейный год (40 лет со дня основания Modern Taking). Альбомы будут появляться каждые восемь недель. Это, конечно, был колоссальный труд, но я работал с удовольствием, так как для меня это было путешествие во времени - в прошлое. Так родилась идея подарить один из моих синтезаторов Музею истории ФРГ в Бонне. Modern Talking - часть немецкой истории, по крайней мере, музыкальной. Modern Talking затронул сердца очень многих немцев, и не только их, а людей по всему миру. И я подумал, что моему подарку будет здесь самое место.

- Что вы можете пожелать своим российским и украинским поклонникам?

- Я желаю, чтобы как можно быстрее закончилась война и чтобы каждый из народов обрел мир сначала для себя. Я думаю, что должно пройти много времени, прежде чем украинцы и россияне начнут доверять друг другу. Но на это я никак повлиять не могу. Я желаю им сил на годы вперед.

- А вы верите в примирение? Как известно, вы с Дитером Боленом сейчас не общаетесь. Если наступит мир, вы готовы были бы объединиться и выступить вместе?

- Это не имеет отношения к войне. И я думаю, что Путин не настолько силен, чтобы сделать так, чтобы мы вместе выступили. Modern Talking - в прошлом, но музыка живет дальше. И я стараюсь дать ей новую жизнь - в 2025 году. В новом звучании. Я думаю, нам надо сконцентрироваться именно на этом, а не на каком-то мифическом возрождении группы Modern Talking, которое было бы уже третьим. Это было бы уже слишком.

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