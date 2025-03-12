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Переходите с кофе на цикорий: глава Ассоциации торговцев рассказал о ситуации с ценами и дал прогноз

Редакция PRESS 12 марта, 2025 18:21

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TV24

В программе «Dienas personība ar Veltu Puriņu» на телеканале TV24 президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрикс Дануcевич рассказал о ситуации с ценами на продукты питания в Латвии и о том, ожидается ли в ближайшее время значительное повышение цен.

«Мы видим, что Латвия находится в зоне относительно низких цен. У нас цены ниже даже, чем в Португалии и Испании, где, как мы всегда говорим, дешевле. Дешевле чем в Латвии только в Болгарии, Румынии и некоторых балканских странах», - говорит Дануcевич.

Однако латвийские цены выделяются в некоторых группах товаров. Например, хлеб и мясо у нас значительно дешевле, чем в среднем по ЕС, а рыба дороже.

«Если мы посмотрим на хлеб и мясо, то они значительно дешевле, чем в среднем по ЕС. А вот рыба, например, на 7 % дороже, чем в Европе, несмотря на то, что мы - рыболовецкая страна», - объясняет Дануcевич.

Яйца и молоко тоже относительно дороги - на 18 % дороже, чем в соседних странах, хотя в Латвии находится крупнейший производитель яиц в Балтии - компания Balticovo.

Фрукты и овощи - удивительно дорого

Цены на овощи и фрукты в Латвии значительно выше среднеевропейских - на 24% дороже, и выше, чем в Эстонии.

«Овощи в Латвии стоят дороже, чем в среднем по Европе. На целых 24 % больше. Даже по сравнению с нашими соседями у нас дороже, чем в Эстонии. Фрукты в Латвии на 10 % дешевле, чем в Эстонии, но цены такие же, как в Литве», - говорит Дануcевич.

Алкоголь и безалкогольные напитки - рекордсмены по росту цен

Наибольший контраст наблюдается в ценах на алкогольные и безалкогольные напитки. В Латвии безалкогольные напитки на 28 % дороже, чем в Европе. Алкоголь даже на 40 % дороже, чем в среднем по ЕС.

«По сравнению с нашими соседями у нас цены выше, чем у литовцев на все товары, но с Эстонией цены одинаковы, по крайней мере на алкоголь», - говорит Дануcевич.

Он отмечает, что такой уровень цен обусловлен высокими наценками: «На алкоголь самая высокая наценка, и это компенсирует более низкие наценки на социально значимые товары, такие как хлеб и молоко».

Будут ли цены расти дальше?

Хотя в последнее время наблюдается рост цен на различные продукты, особенно на кофе, резкого и внезапного скачка цен больше не ожидается.

«Торговцы заключают контракты с производителями, которые предусматривают уведомления об изменении цен не менее чем за месяц. В некоторых случаях сроки могут быть больше, но резкого повышения цен не ожидается. Однако рост цен определенно будет», - говорит Дануcевич.

Одним из основных факторов, способствующих росту цен, является стоимость электроэнергии.

«Очевидно, что цены на электроэнергию ударят по карману всем - и потребителям, и производителям. Особенно для тех, у кого затраты на электроэнергию составляют значительную часть производства, например, для производителей фруктов и овощей», - подчеркнул он.

Что делать потребителям?

Дануcевич отметил, что людям, обеспокоенным ростом цен, следует искать альтернативные решения.

«Люди в ужасе от роста цен на кофе, но это связано с тем, что кофе происходит из Южной Америки, где на ситуацию влияют региональные правила и проблемы с цепочкой поставок. Если цена на кофе становится слишком высокой, можно перейти на цикорий или чай, которые сейчас более доступны», - говорит Дануcевич.

Он подчеркивает, что на данный момент катастрофической ситуации нет, но цены будут расти постепенно, и у потребителей будет возможность приспособиться.

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