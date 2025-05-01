Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 13. Мая Завтра: Ira, Iraida, Irena, Irina
Доступность

Это уже не демократия, США нужно лечить: Economist о логике первых 100 дней президентства Трампа

Редакция PRESS 1 мая, 2025 09:06

Мир 0 комментариев

Пол Данс — американский юрист и консервативный политический деятель, наиболее известный как руководитель Проекта 2025, направленного на реформирование федерального правительства США с учетом правых политических взглядов. Данс помог запустить «Проект 2025» в апреле 2022 года и возглавлял его до августа 2024 года. Он описал проект как «систематическую подготовку к вступлению в должность и созданию новой армии [из] единомышленников, обученных и вооруженных консерваторов, готовых сражаться против глубинного государства».

В этой статье в журнале The Economist он объясняет логику действий президента США.

"Давайте согласимся хотя бы с тем, что первые 100 дней президентства Трампа стали одними из самых значимых в современной американской истории — разве что за исключением первых ста дней президентства Франклина Рузвельта. Именно с его стремительного запуска «Нового курса» пошла традиция оценивать президента по первым ста дням в должности. Первые 100 дней второго срока Дональда Трампа стали завершением 90-летней эпохи Рузвельта: вместо «Нового курса» — «Реальный курс». Что значит «реальный»? Очень просто: на первом месте — интересы Америки.

Европейцам, пытающимся разгадать, что такое Трамп 2.0, ⁠стоит понять: в его действиях есть своя логика. Трамп взялся ⁠за великое восстановление Америки. Чтобы снова стать ⁠маяком свободы и демократии, страна должна сначала сама ⁠встать на ноги. И для этого... Трамп, как застройщик, знает: первый этап любого ремонта — демонтаж. Как устаревшие потолки из регипса и керамические столешницы, многие элементы рузвельтовской государственной системы стали анахронизмами и подлежат сносу. Как же американские левые будут мешать Трампу? Вспомним, как Рузвельт в свое время угрожал расширением состава Верховного суда, чтобы склонить его на сторону своей программы. Команде Трампа теперь предстоит схватка с приверженцами этой системы, чтобы ее демонтировать.

Как и Рузвельт, Трамп пришел в Овальный кабинет в момент, когда Америка оказалась на краю пропасти -  действовать надо было быстро и решительно. Тем, кто выступает против реформ, стоит взглянуть на текущее положение дел. Федеральный бюджет 2025 года — это гигантская сумма в 7 триллионов долларов. Это на 40% больше, чем 10 лет назад (в реальном выражении), при этом в нем заложен структурный дефицит в 2,5 триллиона и государственный долг в 36 триллионов долларов, который увеличивается на триллион каждые сто дней. Ежегодные расходы на обслуживание долга уже превышают бюджет Пентагона. Но что именно получает американский гражданин за эти 7 триллионов? Страну, которая разваливается и, возможно, уже не способна себя защитить.

Потрясения во время пандемии ковида показали, насколько опасна слабая промышленная база в глобальной экономике XXI века. Затем началась война в Украине, и резкое сокращение запасов вооружений поставило вопрос:  мы вообще способны защищаться в отсутствии производственного потенциала? Америка может лидировать в сфере инноваций и интеллектуальной собственности — но что насчет пороха? На всю страну остался один пороховой завод. А сталь и тяжелая промышленность? Под давлением Агентства по охране окружающей среды Барака Обамы Америка закрыла многие угольные и атомные электростанции, необходимые для снабжения производства достаточным количеством энергии. Как страна может быть «арсеналом демократии», если на восполнение запасов переданных Украине «стингеров» нужно семь лет?

И внутри страны дела обстоят не лучше: инфраструктура разрушается, потоки мигрантов истощают общественные ресурсы и способствуют росту преступности. Каждый год от передозировок фентанилом и другими наркотиками умирает около 100 тысяч американцев — больше, чем погибло американских солдат во Вьетнаме. Этот список можно продолжать.

Так что давайте говорить начистоту. Эти 7 триллионов не служат американскому народу — они обслуживают тех, кто кормится за счет правительственных средств, включая многих за пределами США.

Чтобы перезапустить мотор Америки, ее правительство должно быть возвращено к модели «избранное народом и для народа», а не управляться группой никем не избираемых бюрократов. Как заметил Илон Маск, Дональд Трамп — угроза не демократии, а бюрократии. Его «угроза» — это обещание прозрачности и подотчетности.

Конституция США предусматривает три ветви власти: законодательную, исполнительную и судебную. Рузвельт создал четвертую — бюрократическое государство. Но в Конституции сказано, что «вся исполнительная власть принадлежит президенту». Эта власть принадлежит исключительно президенту — не комитету президентов, не агентству, «независимому» от президентского контроля. Ответственность перед народом - у президента. Агентство, независимое от президента, является независимым и от народа. И это уже не демократия.

Чтобы остановить Трампа и сохранить свою элитарную систему, его противники вводят в бой  активистскую судебную систему. Исторически суды сохраняли свою легитимность, воздерживаясь от вмешательства в политические споры между двумя другими ветвями власти. Но сегодня окружные суды пересекли эту красную линию и ступили на конституционное минное поле, навязывая свои политические взгляды там, где решения должен принимать исполнительный орган власти.

Трамп убедился на собственном опыте: активистская судебная система держится на университетах и крупном юридическом бизнесе.

За последние двадцать лет американские левые практически полностью захватили контроль над ними и методично вытесняли консерваторов из их рядов, подавляя точки зрения, разделяемые миллионами американцев. Почему Гарвард и Колумбийский университет не направляют в Белый дом своих самых преданных идее MAGA профессоров, чтобы они просили сохранить финансирование? Потому что у них таких просто нет. А что касается крупных юридических фирм, то они злоупотребляют профессией юриста, направляя свои доходы на партийные кампании под видом благотворительной юридической помощи. Почему партнеры этих фирм, разделяющие взгляды MAGA, не выступают в их защиту? Причина та же: таких партнеров попросту нет. Конфронтация с этими либеральными цитаделями, начатая администрацией Трампа, стала грамотным шагом — таким образом были перекрыты поставки кадров в активистские суды.

Чем все это закончится? Построит ли Трамп новый небоскреб под названием «Америка превыше всего» или победит болезнь «статус-кво»? Ставлю на Трампа-строителя".

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 25 реакций
Комментарии (0) 25 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Нетаньяху: израильская армия войдет в Газу «со всей силой» в ближайшие несколько дней

Важно 20:41

Важно 0 комментариев

Биньямин Нетаньяху заявил во вторник, что ЦАХАЛ не остановится, пока не "завершит операцию" и не разгромит ХАМАС.

Биньямин Нетаньяху заявил во вторник, что ЦАХАЛ не остановится, пока не "завершит операцию" и не разгромит ХАМАС.

Читать
Загрузка

Экономика военного времени: расходы на оборону увеличиваются до 5% от ВВП со следующего года

Важно 20:36

Важно 0 комментариев

Для увеличения финансирования государственной обороны и безопасности Министерство обороны предлагает создать Фонд обороны и безопасности. На закрытом заседании во вторник правительство ознакомилось с планом по эффективному увеличению финансирования обороны и безопасности.

Для увеличения финансирования государственной обороны и безопасности Министерство обороны предлагает создать Фонд обороны и безопасности. На закрытом заседании во вторник правительство ознакомилось с планом по эффективному увеличению финансирования обороны и безопасности.

Читать

В Латвии дешевле: из-за налогов жители Эстонии будут все чаще ездить на границу за алкоголем

Бизнес 20:33

Бизнес 0 комментариев

 С июля этого года ставка налога с оборота (НДС) в Эстонии увеличится на два процентных пункта, что сделает Латвию еще более выгодным направлением для покупки алкоголя по сравнению с Эстонией. Ожидается рост приграничной торговли, который уже значительно увеличился в апреле этого года. Особенно это коснется слабоалкогольных напитков, разница в цене на которые между двумя странами станет еще более заметной.

 С июля этого года ставка налога с оборота (НДС) в Эстонии увеличится на два процентных пункта, что сделает Латвию еще более выгодным направлением для покупки алкоголя по сравнению с Эстонией. Ожидается рост приграничной торговли, который уже значительно увеличился в апреле этого года. Особенно это коснется слабоалкогольных напитков, разница в цене на которые между двумя странами станет еще более заметной.

Читать

Из-за «липовой» справки депутат рискует вылететь из Сейма: суд вынес приговор

Важно 20:25

Важно 0 комментариев

Рижский районный суд сегодня признал депутата Сейма, семейного врача Юриса Яковина (СЗК), а также адвокатов из Валмиеры Эдгарса Атлациса и Агнесе Кауце виновными в подделке документа, как сообщило агентство LETA со ссылкой на суд.

Рижский районный суд сегодня признал депутата Сейма, семейного врача Юриса Яковина (СЗК), а также адвокатов из Валмиеры Эдгарса Атлациса и Агнесе Кауце виновными в подделке документа, как сообщило агентство LETA со ссылкой на суд.

Читать

Водитель в шоке от штрафа на парковке у «Рими»: за что?

Выбор редакции 20:17

Выбор редакции 0 комментариев

Эмоциональный пост о своём грустном опыте на парковке у магазина написал один из водителей в группе Ездуны на фейсбуке.

Эмоциональный пост о своём грустном опыте на парковке у магазина написал один из водителей в группе Ездуны на фейсбуке.

Читать

«Откройте границу с Россией и Белоруссией»: в Резекне появились провокационные листовки

Важно 20:11

Важно 0 комментариев

В Резекне внимание жителей привлекли странные листовки, появившиеся в городе. На них изображён QR-код и надпись: «Откройте границу Латвии с Россией и Белоруссией».

В Резекне внимание жителей привлекли странные листовки, появившиеся в городе. На них изображён QR-код и надпись: «Откройте границу Латвии с Россией и Белоруссией».

Читать

Стремительный рост цен на продукты: глава Банка Латвии предлагает поискать «горлышко бутылки»

Новости Латвии 19:49

Новости Латвии 0 комментариев

Надо искать причины стремительного роста цен на продукты питания, так как в этой группе рост цен намного превышает глобальные тенденции, заявил во вторник на заседании бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.

Надо искать причины стремительного роста цен на продукты питания, так как в этой группе рост цен намного превышает глобальные тенденции, заявил во вторник на заседании бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.

Читать