В Латвии слишком много праздничных дней? Почему 1 мая всё время хотят отменить, но нельзя

"В Латвии идея работать меньше особой популярностью не пользуется, потому что у нас преобладает классический консерватизм — чем больше и тяжелее работают люди, тем лучше они живут. Каждый лишний выходной означает убытки для ВВП, не созданная добавленная стоимость. А если ещё учесть, что работодателям приходится платить двойную зарплату тем, кто работает в эти праздничные дни (например, кассирам в супермаркетах), то вырисовывается другая «большая история»: латышский народ разленился, работать не хочет, только бы праздновать и отдыхать, и за всё это должны платить работодатели, которым и так еле удаётся свести концы с концами (прибыль «Maxima Latvija» в 2023 году составила 56,5 миллиона евро).

Появляются предложения вычеркнуть некоторые праздничные дни из календаря. Среди потенциально подлежащих отмене — и 1 мая. Обоснование достаточно логичное: если случайным прохожим на улице задать вопрос, что именно мы празднуем в этот день, не каждый сможет внятно ответить. Несмотря на то, что официально у этого дня целых три повода для празднования.

Хотя я и написал, что у 1 мая есть три повода для праздника, правильнее было бы сказать — три предлога, потому что все эти «основания» ничего бы не стоили, если бы речь шла не о 1 мая, а, скажем, о 1 декабря. 1 мая в наших широтах — это настоящий праздник весны, а если он ещё совпадает с выходными по случаю 4 мая, то для многих это — маленький отпуск. Возможность немного передохнуть после безумной рабочей гонки.

Но это — лирика. А как это всё выглядит официально? 1 мая — это:

Праздник труда;

День созыва Конституционного собрания;

День вступления Латвии в Европейский союз.

Хронологически самый ранний повод — День созыва Конституционного собрания, который объявили праздничным за два дня до самого события. То есть заранее. Что-то подобное мы пережили 28 мая 2023 года, когда незадолго до полуночи Сейм проголосовал за объявление следующего дня выходным в честь завоёванной бронзовой медали сборной Латвии по хоккею на чемпионате мира и её встречи у Памятника Свободы. Правда, это был разовый акт объявления выходного дня.

Прецедентом для этой забавной «инициативы Эдварда Смилтенса» стало 29 апреля 1920 года, когда тогдашнее правительство Латвии объявило послезавтра, то есть 1 мая того же года, выходным днём, поскольку в этот день планировался созыв первого демократически избранного законодательного органа Латвии — Конституционного собрания.

Годом ранее — 1 мая 1919 года — в подконтрольной правительству Петра Стучки Риге прошли масштабные первомайские торжества, и было ясно, что левоориентированная часть общества и при новой, гражданской власти будет проводить всевозможные акции. На выборах в Конституционное собрание 17 и 18 апреля 1920 года убедительную победу одержала Латвийская социал-демократическая рабочая партия (38,66%), оставив на втором месте Латышский союз землевладельцев с 17,78%. Учитывая эти результаты, отражающие соотношение политических сил в латвийском обществе, вполне возможно, что выбор 1 мая как дня созыва Конституционного собрания не был случайным. Как и его провозглашение праздничным — ещё до того, как что-либо произошло.

Можно предположить, что это был компромисс социал-демократов с гражданскими партиями по поводу празднования 1 мая, который уже тогда во всём мире считался «днём международной солидарности трудящихся» и широко отмечался по всей Европе с красными флагами, уличными шествиями и всеобщими забастовками. Чтобы лишний раз не раздражать тогдашнее классово-политизированное латвийское общество, 1 мая был придан общенациональный характер — День созыва Конституционного собрания, который с тех пор праздновался ежегодно, несмотря на то, что уже существовал 18 ноября — день провозглашения Латвийского государства.

После государственного переворота Карлиса Улманиса эта дата была исключена из календаря праздников, потому что в мае появился другой праздничный день — 15 мая. Поскольку мода на диктатуры того времени только сейчас ассоциируется с правыми, а тогда акцент делался на народное единство (равенство), то и Праздник труда никуда не исчез. Просто его праздновали не 1 мая, а в разные даты позже летом.

Следует отметить, что 1 мая как Праздник труда и выходной был и в гитлеровской Германии, где основными классовыми врагами считалась мировая плутократия (власть богатых). Я упоминаю об этом только потому, что Национал-социалистическую немецкую рабочую партию (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP) принято считать не левой — социалистической рабочей партией, которая выступала под тем же красным флагом, что и сталинская империя (только вместо серпа и молота — свастика), а правой, что весьма спорно.

В 1941 году 1 мая в Латвии снова стал праздничным днём под названием — «День международной солидарности пролетариата». Во время немецкой оккупации этот день, как и в «Великой Германии», переименовали в «Праздник труда». После восстановления советской оккупации вернулось название 1941 года, только вместо «пролетариата» появилось «трудящихся».

После 4 мая 1990 года начался процесс освобождения общественно-политической жизни Латвии от всех советских элементов оккупационного времени. 1 мая был одним из двух крупнейших государственных праздников советской эпохи, когда проходили массовые демонстрации/шествия трудовых и учебных коллективов, организованные государством. 7–8 ноября отменили без лишних разговоров, но 1–2 мая отменить было гораздо сложнее (в СССР большие государственные праздники длились два дня, чтобы те, кто «перепраздновал», успели восстановиться до рабочего дня). Всё из-за вышеупомянутых климатических причин, отменить майские выходные — это не то же самое, что отменить ноябрьские. Политически это было бы непопулярно. Поэтому и было принято очередное компромиссное решение.

3 октября 1990 года Верховный Совет Латвийской Республики объявил 1 мая праздничным днём с двойным названием — «Праздник труда, День созыва Конституционного собрания Латвийской Республики». Вместо 2 мая праздником и выходным днём стал 4 мая. Этот тогда принятый закон действует и сейчас. С 2004 года 1 мая также отмечается как день вступления Латвии в ЕС.

Надо признать, что 1 мая празднуется почти по всей Европе. Это обычный рабочий день только в четырёх европейских странах — Великобритании, Ирландии, Дании и Нидерландах. Он широко отмечается и в других частях света. Например, в Южной Америке — во всех странах без исключения.

Таким образом, инициаторам сокращения числа праздничных дней в Латвии вряд ли удастся вычеркнуть 1 мая из их перечня. Такому предложению не хватит политической поддержки. Слишком глубоко в обществе укоренилась эта бытовая весенняя трактовка — как день огородных дел".