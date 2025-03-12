17 000 товаров: два дня скидок лучше чем один! Новости партнеров Редакция PRESS 12 марта, 2025 17:32 Новости партнеров

Секретная акция -- раскрыта: магазины Maxima Latvija массово готовятся к наплыву покупателей, который в этот раз может быть очень большим…

Скидка до 50 % на практически все непродовольственные товары (в том числе те, которые не слишком часто попадают в акционные), -- это приятный момент для мега-выгодных приобретений в каждый дом. А чтобы удовлетворить спрос посетителей, акция «один выгодный день» – 1 izdevīga diena – превращена в два дня!

Итак, ловим момент: в ближайшие пятницу и субботу, 14 и 15 марта, море всего нужного в быту – а именно 17 000 наименований продовольственных и непродовольственных товаров в Maxima Latvija с картой Paldies предлагает со скидками со скидками до 50%, а это – приятно.

«Покупатели получат возможность приобрести товары различных категорий – продукты питания, бытовую химию., косметикe, игрушки, в том числе конструкторы LEGO, средства для приготовления и подачи блюд, бытовe.ая техника, корма для животных и т.д. — со скидками до 50%.

Мы хотим, чтобы каждый покупатель мог найти то, что ему нужно – как товары повседневного спроса, так и давно желанные покупки по особенно выгодной цене», – сообщает Эдвинс Лакстигала, директор по категорийному менеджменту и закупкам Maxima Latvija.

Что в списке этой акции и по какой цене?

Если говорить о продуктах, то тут есть не мало того, что, точно надо брать в предвкушении первых пикников. Скажем, это говяжьи ребрышки в черничном маринаде (Rīgas Miesnieks) – упаковка в 900 гр. будет стоить в эти два волшебных дня всего 4.99 евро, а не 13.99 евро как всегда.

Обращаем внимание на консервы, кроме рыбных и мясных, которые будут предлагаться со скидкой 40%, можно и в запас взять, как и кофе растворимый, молотой и в зернышках (тоже 40% дешевле).

Специи, соусы и разные сопутствующие азиатской кухне продукты марки Santa Maria.

Супер-бомба мартовской акции – это предложение всего ассортимента бытовой химии со скидкой 50%.

Ну, а чтобы вы окончательно впечатлились и запаслись большими сумками, отправляясь в магазин в эти дни, сообщаем, что ВСЕ(!) непродовольственные товары, за исключением, наверное только туалетной бумаги и еще зонтиков (40%), Maxima Latvija предалагает в полцены! В этот огромный список входят также детские игрушки и ПАМПЕРСЫ, в том числе — глазам не верим -- конструкторы Lego.

Одним словом, текстиль ( в том числе постельное белье), инструменты для наведения чистоты в доме и работ в саду, посуда — столовая и кухонная (сковородки и кастрюли в том числе), разные коврики и вазы, тапочки и канцелярские принадлежности, фильтры для воды и термосы, принадлежности для гриля – список огромен и все с приятнейшей скидкой до 50%.

(!) Для автомобилистов, которые совершат в эти два дня покупки от 20 евро и более (с картой Paldies) – дополнительный бонус: топливо со скидкой 0,10 евро за литр на Circle K.

Подробная информация на на www.maxima.lv/1izdevigadiena

Мила ЛИТТ.