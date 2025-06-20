«Соберись, он же русский!» Какие выводы федерация дзюдо сделала из инцидента на чемпионате

Press.lv уже рассказывал об этом инциденте, произошедшем 17 мая: мама одного спортсмена во время матча так активно болела за своего сына, стимулируя его продолжать бой, что выкрикнула фразу «Noslauki asaras. Vienalga. Tas ir krievs!» ("Вытри слезы! Все равно. Это же русский").

Генеральный секретарь Латвийской Федерации дзюдо Юлия Лещинска сообщила, что инцидент был обсужден на собрании на чрезвычайном заседании.

- Планируется ли впредь действовать иначе, если во время соревнований болельщики спортсмена проявляют неуважение к национальности других участников?

-Согласно порядку проведения соревнований, если поведение зрителей мешает проведению соревнований или является неприемлемым, судьи и организаторы имеют право остановить соревнования и удалить из зала тех, кто мешает проводить соревнования. В данном конкретном случае такие действия не были предприняты, так как судьи не слышали громких выкриков во время боя. Мы осознаём серьёзность ситуации и планируем в будущем ввести более строгие процедуры надзора.

- Планируется ли аннулировать результаты боев в случаях, когда побеждает спортсмен, болельщики которого ведут себя неподобающе?

- Правила соревнований в настоящее время не предусматривают отмену спортивных результатов, если нарушения были совершены со стороны зрителей, а не спортсмена. Мы считаем, что спортсмен не может быть наказан за действия других лиц, если только он сам не был вовлечён в такое поведение.

- Как Федерация планирует действовать в будущем, если такое поведение повторится?

- Учитывая, что это был первый случай такого рода, Латвийская федерация дзюдо планирует разработать правила поведения для зрителей во время соревнований. Также будет проведена оценка ситуации и обсуждения с судьями для улучшения механизмов реагирования в подобных случаях. Наша цель — обеспечить уважительную, соответствующую спортивным ценностям среду для всех участников и зрителей.

Фото иллюстративное.