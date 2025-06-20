Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 24. Июня Завтра: Janis
Доступность

«Соберись, он же русский!» Какие выводы федерация дзюдо сделала из инцидента на чемпионате

Редакция PRESS 20 июня, 2025 16:32

Важно 0 комментариев

Scapix/ Caro / Frank Sorge

Латвийская Федерация дзюдо сделала выводы после неприятного инцидента, который произошел  во время чемпионата по дзюдо "Young Stars" и вызвал острые дискуссии в обществе.

Press.lv уже рассказывал об этом инциденте, произошедшем 17 мая: мама одного  спортсмена  во время матча так активно болела за своего сына, стимулируя его продолжать бой, что выкрикнула фразу «Noslauki asaras. Vienalga. Tas ir krievs!» ("Вытри слезы! Все равно. Это же русский"). 

Генеральный секретарь  Латвийской Федерации дзюдо Юлия Лещинска сообщила, что инцидент был обсужден на собрании на чрезвычайном заседании.

- Планируется ли впредь действовать иначе, если во время соревнований болельщики спортсмена проявляют неуважение к национальности других участников?

-Согласно порядку проведения соревнований, если поведение зрителей мешает проведению соревнований или является неприемлемым, судьи и организаторы имеют право остановить соревнования и удалить из зала тех, кто мешает проводить соревнования. В данном конкретном случае такие действия не были предприняты, так как судьи не слышали громких выкриков во время боя. Мы осознаём серьёзность ситуации и планируем в будущем ввести более строгие процедуры надзора.

- Планируется ли аннулировать результаты боев в случаях, когда побеждает спортсмен, болельщики которого ведут себя неподобающе?

- Правила соревнований в настоящее время не предусматривают отмену спортивных результатов, если нарушения были совершены со стороны зрителей, а не спортсмена. Мы считаем, что спортсмен не может быть наказан за действия других лиц, если только он сам не был вовлечён в такое поведение.

- Как Федерация планирует действовать в будущем, если такое поведение повторится?

- Учитывая, что это был первый случай такого рода, Латвийская федерация дзюдо планирует разработать правила поведения для зрителей во время соревнований. Также будет проведена оценка ситуации и обсуждения с судьями для улучшения механизмов реагирования в подобных случаях. Наша цель — обеспечить уважительную, соответствующую спортивным ценностям среду для всех участников и зрителей.

Фото иллюстративное.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 44 реакций
Комментарии (0) 44 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:25 25.06.2025
Трамп снова хочет Нобелевку — на этот раз за мир между Ираном и Израилем
Bitnews.lv 3 часа назад
В среду опять дожди, местами сильные
Sfera.lv 4 часа назад
Джефф Безос и Лорен Санчес: «свадьба века» в Венеции
Sfera.lv 4 часа назад
Bloomberg: год войны между РФ и НАТО обойдётся миру в 1,5 трлн долларов
Bitnews.lv 7 часов назад
Зеленский: Россия готовится к операциям на территории стран НАТО
Bitnews.lv 7 часов назад
«Министерство образования находится в отчаянии»
Sfera.lv 8 часов назад
Госполиция проводит рейды — просят не садиться за руль пьяными
Bitnews.lv 12 часов назад
«Утро после»: как выжить при похмелье и даже немного воскреснуть
Sfera.lv 16 часов назад

«Думал, меня везут на расстрел»: латвиец вернулся из белорусской тюрьмы

Важно 18:39

Важно 0 комментариев

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

Читать
Загрузка

Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира

Важно 18:26

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Читать

Ригу украсят… мусорниками: какими будут новые урны?

Новости Латвии 18:00

Новости Латвии 0 комментариев

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Читать

Полиция продолжает усиленные проверки на дорогах

Новости Латвии 17:47

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Читать

Трамп о 5-й статье НАТО: существуют разные интерпретации коллективной обороны

Важно 17:23

Важно 0 комментариев

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Читать

MIRAGE JAZZ ORCHESTRA отметит юбилей гала-концертом в Дзинтари

История и культура 17:14

История и культура 0 комментариев

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Читать

Пусть будут обе разновидности латышского: омбудсмен вступился за латгальский язык

Важно 16:58

Важно 0 комментариев

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Читать