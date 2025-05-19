Соберись, он же русский! Как мама подбадривала сына на соревнованиях по дзюдо в Риге

В Риге пропала Вельгельмина Каплан 1942 года рождения, которую в последний раз видели 18 мая этого года около 10:00 утра в Травматологической и ортопедической больнице на улице Дунтес, 22. После этого женщина якобы направилась по месту своего жительства в Ригу, на улицу Кр.Валдемара, однако ее местонахождение до сих пор неизвестно.