Собака лает — соседи не спят: нередкая проблема в Риге. Как её решать?

Женщина рассказала, что ее покой и сон полностью нарушены с 7 марта этого года:

- На протяжение нескольких недель я не могу нормально спать. Молодой человек, который живет по соседству, завел собаку, - это взрослый пес размером со спаниэля. Но дома хозяин собаки почти не бывает. И я постоянно вынуждена слушать жалобный лай оставленного в одиночестве пса. Подозреваю, что собаку даже не выгуливают. Я после смен обычно бываю дома, но лишь два раза за этот месяц видела, что с ней гуляли. Здоровая и сытая собака не должна беспрерывно лаять.

- Вы пробовали поговорить со своим соседом?

- Да, пыталась. Но что могу сделать я, старая, больная женщина против молодого человека ростом под два метра? Он просто молча выслушал, глядя на меня с высоты своего двухметрового роста, и ушел. Лай собаки после этого не прекратился. Все как и прежде. Я сама кинолог, и знаю, что так обращаться с животным нельзя. Их нужно обучать, чтобы в отсутствие хозяина они не были постоянно в возбужденном состоянии. Не менее двух раз в день их надо выгуливать, заниматься. Но, судя по всему, собака испытывает предоставлена сама себе и испытывает постоянный стресс, она не социализирована и в результате своим беспрерывным лаем доставляет серьезные проблемы соседям.

- Что говорят в полиции?

- Я несколько раз звонила и заявление подавала. Реакция такая - надо мной просто смеются. Устно мне пояснили, что правила, устанавливающие запреты на шум, отменили, и сейчас собачий лай никак не регулируется. Но ведь эта ситуация ненормальна! Я даже записала звук этого лая - собака лает так громко, будто находится у меня в квартире. Из-за инвалидности я ограничена в передвижениях и не могу надолго уходить из дома, часто приходится сидеть в четырех стенах и слушать все это. К тому же у меня сменные дежурства, после смены раньше дома высыпалась. Но в марте это стало просто нереальным. Даже снотворное не помогает. Несколько дней я вообще не сплю, состояние разбитое. Пробовала надевать наушники, но и они не помогают, от них лишь уши начинают болеть и воспаляться.

Из-за всей этой ситуации мои нервы расшатаны - натянуты, как струны. Обратилась за помощью к семейному врачу, возможно, придется обратиться к специалисту. Но чем поможет лечение, если источник шума никуда не исчезает? Состояние стресса продолжается.

Никуда уехать из квартиры я не могу, к сожалению, - по семейным обстоятельствам. Продать квартиру не могу, а другого жилья нет. Так что ситуация тупиковая. Честно говоря, сложно принять, что здесь никто не в силах помочь. Думаю у чиновников просто нет желания решать эту проблему. Легче отмахнуться и сделать вид, что все хорошо. Не понимаю! Пусть уровень шумов в столице не регулируется, но Закон-то о защите животных никто не отменял! Странно, что полиция Зиемельского предместья столицы лишь отмахивается от моих звонков - выходит, я, человек с инвалидностью, кажусь им смешной, а мои аргументы их не убеждают. Но тогда, получается, что и состояние бедного животного, которое постоянно лает, их не волнует?

- А вы обращались к защитникам прав животных?

- Да, писала и звонила в общественную организация Dzīvnieku policija. Уже получила ответ: пообещали, что перешлют мое письмо и все свидетельства мучений - моих и соседской собаки - в Продовольственно-ветеринарную службу (ПВС). Возможно, там кто-то из экспертов проявит сочувствие к нашим проблемам?

Защитники животных видят выход

Press.lv обратился к организации "dzivniekupolicija.lv" с вопросом, можно ли помочь рижанке в создавшейся ситуации? И получил ответ.

"Организация "dzivniekupolicija.lv" - это общественное движение, мы, в пределах наших возможностей, действуем как информационная платформа по вопросам, касающимся животных: даем советы и рекомендации на нашем портале о том, как действовать, кому сообщать и в чьей компетенции находятся те или иные вопросы. К сожалению, мы не имеем права проверять условия содержания животных или привлекать их владельцев к ответственности за выявленные нарушения.

В случае нарушения требований к содержанию животных, а также за жестокое обращение с ними следует обращаться в Продовольственно-ветеринарную службу (ПВС), но административное дело по 10-й статьей Закона о защите животных может также возбудить и полиция (которая отвечает за обеспечение общественного порядка).

- Обращалась ли к вам со своей проблемой Елена Н.?

- Мы ответили Елене Н. на ее электронное письмо и 21.03.2025 отправили заявление как в полицию, так и в Продовольственно-ветеринарную службу с просьбой провести осмотр места содержания животного и, при необходимости, привлечь виновного к ответственности за выявленные нарушения.

А что говорят в Продовольственно-ветеринарной службе?

В целом же важно понять, что в основе всего хорошие соседские отношения - в многоквартирных домах всегда будут шумы, которые раздражают, но соседи могут решать такие вопросы между собой, без привлечения стражей порядка. Но конечно, если договориться не получается, можно привлечь полицию.

В соответствии со вторым и третьим пунктами второй части 5-й статьи Закона о защите животных, владелец животного обязан заботиться о своем питомце и обеспечивать, чтобы оно не мешало окружающим и не представляло угрозу для людей и других животных.

В соответствии с 15-м пунктом Правил Кабинета министров № 411 "Правила благополучия и охраны домашних (комнатных) животных", с собакой старше трех месяцев, содержащейся в помещении, вольере или на другой ограниченной территории, не реже двух раз в сутки следует гулять - прогулка, пробежка или другая физическая активность, соответствующая ее физиологии должна быть не менее 30 минут.

Майрита Риекстиня, глава отдела по надзору за ветеринарными объектами Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) поясняет:

- Если собака лает и иным образом нарушает общественный порядок, жителю необходимо обратиться в муниципальную полицию. При подозрении на возможные нарушения требований к содержанию домашних животных можно сообщить в ПВС, указав конкретное место содержания животного. ПВС проведет проверку. Жалобу можно подать либо в то управление Продовольственно-ветеринарной службы, на территории которого находится конкретный населенный пункт, либо по электронной почте pasts@pvd.gov.lv, либо позвонив на телефон доверия - автоответчик 67027402.

Правила Кабинета министров № 411 от 25.06.2024 "Правила благополучия и защиты домашних (комнатных) животных" устанавливают, что собаке старше трех месяцев, содержащейся в помещении, вольере или на другой ограниченной территории, не реже двух раз в сутки должна быть обеспечена прогулка или бег не менее 30 минут и другая физическая активность, соответствующая ее физиологии. Однако в нормативных актах не установлено, как долго собаку можно оставлять одну дома. Также не предписано обязательное обучение собаки.

А что говорят в Рижской муниципальной полиции?

Представитель Рижской полиции самоуправления Иева Лукажа-Апалупа поясняет:

- По конкретному заявлению Рижская муниципальная полиция (РМП) получила два заявления (10.03.2025 и 12.03.2025) от конкретного лица о непрерывном лае и вое соседской собаки.

Сотрудники РМП неоднократно осматривали этот адрес, как реагируя на сообщения, так и по инициативе РМП, чтобы выяснить все обстоятельства, связанные с этой ситуацией. В марте только во время одного осмотра, подойдя к двери квартиры, был слышен лай собаки. РМП последний раз осматривала этот адрес 20.03.2025, когда во время осмотра встретила другого жителя этой лестничной клетки, который признал, что иногда, проходя мимо этой квартиры, слышал, как собака несколько раз лаяла, реагируя на движение на лестничной клетке. Однако в последнее время лай собаки он не слышал.

РМП выяснила, что конкретная квартира, о которой была предоставлена информация в заявлении, сдается в аренду и в ней живет арендатор. Арендатор недавно взял собаку из приюта в рамках благотворительности и не знал, что во время его отсутствия собака лает или воет. В настоящее время владелец собаки оформляет документы на своего питомца. В ближайшие дни сотрудники полиции планируют встретиться с владельцем собаки.

Можно ли наказать владельца собаки за лай, когда она остается дома одна?

Да, если лай собаки нарушает общественный порядок и мешает другим жителям.

Также владельца можно привлечь к ответственности за нарушение условий содержания животного, если собака содержится в неподобающих условиях.

Административная ответственность установлена Законом о защите животных:

За нарушения требований к благополучию животных применяется штраф к физическому лицу до 1 750 евро (то есть триста пятьдесят штрафных единиц), а к юридическому лицу — от 110 евро до 2500 евро (от двадцати двух до пятисот штрафных единиц)

За нарушение правил содержания животных, повлекшее физический вред другому животному или физический или материальный вред человеку, применяется штраф к физическому лицу от 70 евро до 1 875 евро (от четырнадцати до трехсот семидесяти пяти штрафных единиц), а к юридическому лицу — от 110 евро до 3000 евро (от двадцати двух до шестисот штрафных единиц) .

За жестокое обращение с животным применяется штраф к физическому лицу от 100 евро до 2000 евро (от двадцати до четырехсот штрафных единиц), а к юридическому лицу — от 200 евро до 3500 евро (от сорока до семисот штрафных единиц) с установлением запрета на содержание животных на срок до двух лет.



Сам факт лая или воя собаки - еще не нарушение - полиция

Действующие в настоящее время законы напрямую не регулируют вопрос о шуме, вызванном лаем или воем собак, как это было раньше, однако в Правилах Кабинета министров № 411 "Правила благополучия и защиты домашних (комнатных) животных" (приняты: 25.06.2024, вступили в силу: 01.07.2024) перечислен ряд требований, которые должен соблюдать владелец при содержании собаки, кошки, домашнего хорька, домашних птиц, голубеобразных, рептилий, амфибий, шиншилл и даже аквариумных рыбок.

В случаях, когда поступает информация о длительном лае или вое собаки, необходимо оценить совокупность всех обстоятельств, не нарушаются ли другие требования содержания, то есть обеспечена ли собака питьевой водой, кормом и другими нуждами в соответствии с правилами, поскольку сам факт лая или воя собаки не является нарушением. Животное может так реагировать на какие-то звуки из внешнего мира, или ему может быть просто скучно.

В ситуациях, когда собака долго лает и тем самым мешает окружающим, мы призываем сначала обсудить ситуацию с соседями, которым животное принадлежит, ведь человек может и не знать, как собака ведет себя, оставаясь одна в квартире, что она лает и мешает другим соседям. Однако, если после этого разговора ситуация не улучшается и лай собаки продолжается также долго и мешает другим жильцам, мы призываем обратиться в полицию с официальным заявлением или позвонить по единому круглосуточному телефону 112.

В свою очередь, если есть обоснованные подозрения, что владелец собаки, возможно, не соблюдает требования к содержанию собаки, необходимо позвонить по единому круглосуточному телефону 112. Сотрудники полиции приедут на место происшествия и оценят все обстоятельства происшествия, а также примут решение о дальнейших действиях, если будут обнаружены признаки нарушения.

Правила Кабинета министров № 411 также устанавливают запрет на содержание собаки на привязи. Обращаем внимание, что этот запрет не распространяется на собак, родившихся до 31 августа 2023 года. Дополнительное регулирование устанавливает, что при смене владельца или держателя собаки новый владелец или держатель должен обеспечить, чтобы собака, родившаяся до 31 августа 2023 года и не содержавшаяся на привязи в течение своей жизни, в дальнейшем также содержалась без привязи. Таким образом, собаку, которая с детства много лет содержалась на цепи, нельзя полностью освободить от привязи, так как у нее нет соответствующих навыков социализации. Но со временем в Латвии не будет собак, которых держат на привязи.

Также необходимо знать, что "Собаке старше трех месяцев, содержащейся в помещении, вольере или на другой ограниченной территории, не реже двух раз в сутки обеспечивается прогулка или бег не менее 30 минут и другая физическая активность, соответствующая ее физиологии" (15-й пункт Правил Кабинета министров № 411). Таким образом, если есть обоснованные подозрения, что собака по какой-то причине долго оставалась одна дома, то есть не соблюдаются требования к содержанию собаки, обязательно нужно позвонить по телефону 112. И в этом случае сотрудники полиции приедут на место происшествия, оценят все обстоятельства происшествия и примут решение о дальнейших действиях.

Бывают экстраординарные случаи

Следует знать, что полиция не имеет права входить в закрытую квартиру в таком случае, но если длительное отсутствие владельца не связано с объективными, не зависящими от воли владельца обстоятельствами. Но если владелец, к примеру, пострадал в автокатастрофе и неделю лежит в реанимации, животное без должного ухода может погибнуть, владельцу может грозить даже уголовная ответственность.

В ситуации, когда вы замечаете, что соседская собака выглядит слабой, истощенной (и это не особенность породы) и есть обоснованные подозрения, что за ней не ухаживают как следует, мы призываем позвонить в Продовольственно-ветеринарную службу по телефону доверия 67027402. Как указывает ПВС, звонок на телефон доверия - это самый быстрый способ сообщить о возможных нарушениях благополучия животных. Подробнее: https://www.pvd.gov.lv/lv/uzticibas-talrunis. Получив информацию о нарушениях требований к благополучию животных или жестоком обращении с животными, ПВС проведет контроль условий содержания животного в любом месте его содержания (в сотрудничестве с правоохранительными органами и общественными организациями по защите животных).

Как сотрудники РПП или других учреждений могут помочь жителю?

Сотрудники РПП могут выехать на место происшествия, чтобы оценить ситуацию и зафиксировать факт нарушения общественного порядка.

Они могут провести беседу с владельцем собаки, разъяснив ему его обязанности и ответственность.

В случае выявления нарушений требований к благополучию или содержанию животного, РПП может передать информацию в Продовольственно-ветеринарную службу (ПВС).

ПВС в свою очередь может провести контроль условий содержания животного.

В случае, если лай собаки происходит в ночное время, и нарушает покой граждан, то полиция вправе применить меры административного воздействия.

Важно:

Жителю необходимо собрать как можно больше доказательств нарушения (видео, аудио, показания свидетелей).

Все обращения в полицию и другие инстанции необходимо делать в письменной форме, сохраняя копии.

Нужно знать, что каждый случай рассматривается индивидуально, и решение принимается на основе конкретных обстоятельств.

