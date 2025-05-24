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СНМП: медики прибыли к бегуну, потерявшему сознание на Рижском марафоне, за 9 минут (1)

© LETA 24 мая, 2025 14:05

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LETA

Бригада Службы неотложной медицинской помощи (СНМП, NMPD) прибыла к бегуну из Эстонии, потерявшему сознание во время Рижского марафона и впоследствии умершему, за девять минут, сообщила агентству LETA СНМП.

Служба заявляет, что 18 мая в 8:57 к диспетчерам поступило одновременно несколько звонков с трассы марафона. В это же время был и звонок из Госполиции, сообщившей. что на ул. Клуса участник марафона № 4310 упал, начал дергаться, и ему стали оказывать первую помощь на месте.

В 8:58 конкретный вызов с мотивацией "судороги" был передан 117-й бригаде, которая спустя чуть больше минуты выехала на место происшествия.

В 9:02 диспетчерский центр СНМП принял повторный звонок, сообщалось, что пациент уже не дышит и что ему проводят реанимационные мероприятия люди, оказавшиеся рядом. С мотивацией "потеря сознания, отсутствие дыхания, причина неизвестна" на место происшествия немедленно была отправлена бригада врачей-специалистов, которую привлекают в самых критических случаях.

Пока дополнительная бригада была в пути, диспетчеры давали конкретные указания лицам, оказывавшим первую помощь пациенту.

В 9:07 117-я бригада СНМП прибыла к пациенту и стала проводить реанимационные мероприятия по определенному алгоритму, еще минуту спустя прибыла бригада врачей-специалистов, продолжившая оказание помощи.

Далее в 9:42 была начата доставка пациента в медучреждение, куда он был доставлен в 9:52 с остановкой сердца и успешной реанимацией. Медучреждение приняло пациента в 10:00.

Во время Рижского марафона Rimi на трассе дежурило девять бригад СНМП, в четырех из них бригаду возглавляли врачи, среди них были и реаниматологи. Соответственно ходу соревнований и заранее разработанному плану несколько бригад были перемещены в другие места дежурства - в целом присутствие медицинской помощи обеспечивалось в 11 локациях.

Всего за время соревнований в стационар было доставлено восемь участников. Все бригады, размещенные на трассе, имели оснащение для обеспечения реанимационных мероприятий. Чтобы обеспечить непрерывное присутствие бригад на трассе, к транспортировке пациентов в стационар привлекались дополнительные бригады, за счет чего сохранялось оптимальное распределение ресурсов все время, пока проводился марафон.

В зоне финиша было в наличии усиленное медицинское обеспечение, там была установлена палатка интенсивной терапии. В зависимости от предполагаемого наплыва пациентов в палатке дежурил врач-реаниматолог и от трех до пяти помощников врача. В дополнение к этому в оказании первой помощи в зоне финиша участвовал также дипломированный врач со специализированной командой.

При этом очевидица событий Илзе признала телеканалу TV3, что ее удивили действия полицейских, подошедших помочь во время кризисной ситуации. "В тот момент, когда вдали звучали сирены СНМП, полицейские велели иностранцам отойти, чтобы врачи из СНМП могли взять на себя работу по спасению. Как иностранцы, так и диспетчер по телефону единогласно сказали - ни в коем случае, надо массировать сердце в определенном ритме, пока медики моментально не возьмут контроль на себя", - рассказала Илзе.

Очевидица также выразила недоумение, почему в условиях, когда в городе проходит марафон и нет оживленного движения автомашин, СНМП, по ее оценке, понадобилось около десяти минут, чтобы доехать до упавшего марафонца. Кроме того, она добавила, что место, где случилась беда, то есть ул. Клуса, находится совсем недалеко от базы СНМП на ул. Дунтес.

О трагическом событии в соцсетях информировали и другие очевидцы, которые призывали обратить внимание на доступность медпомощи на соревнованиях такого масштаба.

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Комментарии (1) 15 реакций
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