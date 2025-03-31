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Следствие проверяет возможное сокрытие имущества в декларациях семьи Буровых: СМИ

© Lsm.lv 31 марта, 2025 14:06

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Депутат Сейма и лидер партии Gods kalpot Rīgai (GKR) Олег Буров в течение нескольких лет бесплатно пользовался двумя крупноформатными картинами стоимостью около 15 тысяч евро, но нигде их не декларировал. Его дочь, Инна Бурова, заместитель директора Рижской государственной классической гимназии, проживала в квартире площадью 100 квадратных метров в центре Риги, которую отремонтировал застройщик, связанный со строительством эстрады в Межапарке. Однако этот факт также не фигурировал в ее декларации должностного лица, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на программу De facto Латвийского телевидения

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) передало дело в Государственную полицию и Службу госдоходов, которые начали проверку.

Заявление в правоохранительные органы подал Янис Юкшкинскис, который три года назад подал заявление о разводе с Инной Буровой. Дело до сих пор находится в суде. На вопрос, почему он это сделал, Юкшкинскис отвечает так: «Потому что идет судебный процесс, и в течение трех лет мы начали понимать, что семья Буровых скрывает свои финансы от суда, от государственных учреждений... (..) Свои доходы и свое имущество. Имущество, которое им либо не принадлежит, либо приобретено незаконным путем, скрывая его... Поскольку они государственные служащие, они скрыли это от Службы государственных доходов».

Юкшкинскис и Бурова поженились в сентябре 2020 года. Для семьи Буровых это был активный период — только-только завершились внеочередные выборы Рижской думы, на которых баллотировались и Олег Буров, и его дочь Инна.

Юкшинскис утверждает, что картины латвийской художницы Даце Лиелы были подарены супругам на свадьбу, но впоследствии Бурова заявила, что они принадлежат только ей. Позже она изменила показания, утверждая, что картины были взяты в аренду у галереи Daugava. Однако никаких договоров аренды найдено не было, а директор галереи подтвердила, что произведения искусства находились у Бурова в течение нескольких лет безвозмездно. Программа De facto выяснила, что цена одной такой картины составляет 8 тыс. евро.

Зять Бурова утверждает, что осенью 2020 года картины были перевезены на бусике в фамильное гнездо. Взять картины попросил сам Буров, сказав, что купил их за наличные. Но эта сделка не была отражена в декларации.

Сам Буров заявляет, что картины были временно размещены в квартире его дочери и никогда ему не принадлежали. При этом, утверждает он, обе картины были возвращены в галерею Daugava. При этом он не смог сказать, сколько времени картины находились у его семьи.

Руководитель галереи Анда Трея рассказала, что уже общалась с сотрудниками антикоррупционного бюро. Впрочем, отмечает она, одна картина могла быть возвращена в мае 2020 года. Вторая же картина, отмечает программа, по состоянию на июнь 2023 года все еще находилась в квартире Инны Буровой.

Отдельные вопросы у следствия вызывает квартира на улице Антонияс, в которой проживала Бурова. Площадь квартиры составляет 109 квадратных метров — она находится в шестиэтажном доме, отреновированном компанией LNK Properties. Предприятия группы LNK тесно связаны со строительством эстрады в Межапарке — это проект, который бывший мэр Риги Олег Буров даже захотел выделить на официальном портрете.

В 2020 году Юкшинскис подписал договор аренды с правом выкупа, согласно которому семья должна была платить по 1000 евро в месяц, а эти суммы засчитывались в счет общей стоимости жилья в 250 тысяч евро. Однако через несколько месяцев платежи прекратились, но семья продолжала проживать в квартире. Данный факт не был задекларирован.

Пока неизвестно, мог ли бы KNAB проверить пересечение путей семьи Бурова и LNK Grupa вскоре после строительства эстрады. Но пять лет назад борцы с коррупцией искали связь между подаренными Бурову часами и группой компаний LNK. Тогда никакой связи обнаружено не было.

Олег Буров и его дочь пока уклоняются от детальных комментариев, а следствие продолжает проверку.

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