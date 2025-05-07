Синоптики обновили прогноз до конца недели

В пятницу температура воздуха не превысит +11 градусов, в субботу и воскресенье днем воздух прогреется до +9...+14 градусов. Во многих местах пройдут кратковременные дожди, возможен град. Ночью на большей территории страны столбики термометров опустятся до 0...-3 градусов.

В настоящее время среднесуточная температура воздуха примерно на пять градусов ниже нормы.

Согласно прогнозам "Global Forecast System", в первой половине следующей недели потеплеет - температура воздуха повысится до +12...+17 градусов.