Силиня: придется подумать, как найти дополнительные средства на здравоохранение

Она рассказала, что во вторник Министерство здравоохранения обратилось к правительству с просьбой перераспределить бюджетные средства на неотложную медицину, больничные услуги и неоплачиваемые квоты. Правительство перераспределило более семи миллионов евро, поэтому премьер-министр надеется, что решение кабинета министров частично решит проблему. В то же время она добавила, что больницам необходимо планировать свои услуги.

Силиня подчеркнула, что есть услуги, в которых пациенты остро нуждаются, поэтому необходимо внести ясность, а не создавать беспокойство среди населения и пациентов. По словам премьер-министра, медицинские учреждения должны четко определить, когда человек сможет получить ту или иную услугу, она должна быть запланирована, что, например, можно сделать, когда речь идет о плановых операциях.

Премьер-министр пояснила, что всегда нужно думать о том, чтобы перенос сроков оказания таких услуг не сказался на здоровье населения. Она также упомянула, что в бюджете следующего года предусмотрено дополнительное финансирование для онкологических больных, а также удвоенное финансирование на индивидуальные лекарства для пациентов с редкими заболеваниями.

"В здравоохранении всегда будет больше потребностей, чем возможностей, но этот вопрос стоит на моей повестке дня и на повестке дня правительства, потому что я хорошо понимаю, что здравоохранение очень важно для людей, ведь если человек не здоров и у него есть проблемы со здоровьем, ему трудно думать о других вещах", - сказала Силиня.

Президент сообщила, что встреча с министром здравоохранения ожидается в пятницу, 25 октября, но эти вопросы обсуждались и во время встречи с премьер-министром. Ринкевич отметил, что не будет спешить "ставить диагноз системе здравоохранения", так как понятно, что бюджет здравоохранения всегда был довольно болезненным вопросом.

По его мнению, вопрос в том, достаточно ли гибкой является система, чтобы перенаправить неизрасходованные квоты на другие услуги. Президент сказал, что постарается вместе с министром здравоохранения понять, в чем заключаются проблемы, но есть вопросы, которые нужно решать двумя способами - улучшая систему и выделяя финансирование там, где это возможно.

"Давайте будем реалистами. Это довольно сложная задача в данной бюджетной ситуации. Нельзя решить все вопросы сразу, но нехорошо, если людям вдруг скажут, что они не могут получить услугу, потому что нет денег на лечение", - сказал Ринкевич.