«С каких пор Литва поддерживает оккупанта“: в Вильнюсе прошел митинг в поддержку Палестины

Как сообщил журналист BNS с места акции, протестующие держали плакаты с английскими и литовскими надписями Putinyahu to the Hague, «С каких пор Литва поддерживает оккупанта», Stop genocide, Let Gaza live, «Свободу Палестине» и «Наши партизаны тоже были террористами для русских».

Несколько участников акции держали палестинские флаги, были и ливанские флаги, протестующие били в барабаны и скандировали «стоп оккупации» и «стоп геноцид».

Около 20 человек провели митинг перед Президентским дворцом на площади Симонаса Даукантаса с плакатами «Оккупации - нет», «Молчание = насилие», «Геноциду- нет», «Свободная Палестина», «Министры, нам не нужна культура геноцида» и скандировали лозунги об освобождении Палестины и Украины.

Организатор митинга, соучредитель портала palestina.lt Андрюс Мажейка сообщил BNS, что акция направлена ​​на то, чтобы «нарушить давящее на уши молчание в Литве по вопросу Газы» после того, как Израиль «за последние два дня убил более 600 человек, в том числе сотни детей».

«Реальность такова, что наша страна продолжает поддерживать прекрасные отношения с Израилем, независимо от того, что Израиль делает в Газе, как Израиль голосует по Украине, и независимо от того, что гласит международное право, согласно которому Биньямин Нетаньяху является военным преступником, разыскиваемым Международным судом справедливости, как и Владимир Путин», — добавил он.

Держа плакат «С каких пор Литва поддерживает оккупанта?» на площади Винцаса Кудирки, 40-летняя правозащитница Года Юрявичюте заявила BNS, что Израиль незаконно оккупировал Палестину, Газу, Восточный Иерусалим и Западный берег и «ведет себя так ужасно, как ведет себя оккупант».

«Моим максималистским желанием было бы, чтобы мы относились к Израилю так же, как мы относимся к России, абсолютно одинаково. Если у нас есть какие-то единые стандарты и мы говорим, что международное право важно, то международное право должно быть важно для нас и по отношению к Израилю», - отметила Юрявичюте.

Специалист по связям с общественностью Литовской конфедерации профсоюзов ,Рамуне Мотеюнайте-Пеккинен, которая протестовала на площади Симонаса Даукантаса, сказала, что пришла на мероприятие, потому что «официальная позиция Литвы по палестинскому вопросу противоположна позиции в отношении Украины».

«Хочется, чтобы коммуникация была хотя бы немного похожа на случай Украины, потому что сейчас полное игнорирование. (...) Хочется какого-то единообразия, а сейчас двойные стандарты», — сказала Мотеюнайте-Пеккинен.

Самоуправление города Вильнюс сообщило агентству BNS, что организаторы подали заявку на разрешение собрать 300 человек на площади Винцаса Кудирки, но пропустили крайний срок, подав заявку за два рабочих дня вместо четырех, как того требует процедура, и поэтому не получили разрешения.

По данным города, организаторы уже подали заявку на проведение акции численностью 300 человек на площади Винцаса Кудирки 29 марта.