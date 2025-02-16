Российское ТВ начало готовить россиян к мысли о мирных переговорах с Украиной

Однако некоторые аналитики сомневаются в том, что мирные переговоры в настоящее время являются для Кремля наивысшим приоритетом.

По их мнению, Москва все еще требует слишком много уступок от Украины или Запада — признак того, что она, возможно, просто пытается выиграть время, что, в конечном итоге позволит ей начать переговоры на более выгодных условиях.

США в роли медиатора?

После недавнего разговора Трампа с Путиным пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью «Первому каналу» 13 февраля заявил, что «так или иначе, конечно, Украина будет участвовать в переговорах», но подчеркнул, что «в этом диалоге будет присутствовать двусторонний российско-американский трек».

Многие российские СМИ интерпретировали это как сигнал о том, что телефонный разговор ознаменовал начало процесса урегулирования конфликта, который будет решаться в основном между двумя геополитическими державами.

«Зеленский в панике: Трамп готовится потрошить Украину как селедку», «Путин прорвал „железный занавес", навязанный Западом России», «Путин одержал дипломатическую победу», — гласят некоторые заголовки популярных российских газет.

Прокремлевский телеканал НТВ показал отдельные репортажи, в которых намекал, что после разговора Трампа с Путиным положение Киева было подорвано, а европейские союзники «были исключены, и что лидеры России и США договорятся об Украине между собой».

«Поговорив с российским лидером, Трамп тут же набрал Киев. С Зеленским они беседовали около часа, и потом Трамп написал, что разговор тоже прошел хорошо. Но от внимания репортеров не ускользнуло, что с Зеленским Трамп говорил все же после разговора с Путиным. Поэтому, когда американский президент в Белом доме подводил итоги этого дня большой телефонной дипломатии, у него поинтересовались, не получается ли, что Зеленского отодвигают от переговоров», — заявил корреспондент НТВ Алексей Веселовский.

До этого момента прокремлевские комментарии о возможном влиянии Трампа на украинскую войну были не совсем триумфальными: от полных надежд и энтузиазма до осторожных и скептических.

В сентябре ведущая «России 1» Ольга Скабеева сообщила зрителям своей программы, что «с точки зрения Трампа, Зеленский — всего лишь марионетка, которую дергают за ниточки Байден и Харрис» — мнение, во многом совпадающее с мнением участников программы.

В аналогичной программе «Первого канала» «Время покажет» один из приглашенных гостей Никита Данюк предположил, что, отказавшись от Зеленского или прекратив помощь Украине, Трамп, возможно, «хочет представить себя миротворцем, который спас мир от третьей мировой войны».

Однако в той же программе после победы Трампа комментатор Владислав Шурыгин сообщил зрителям, что Трамп на самом деле попытается «заставить» Россию остановить свое продвижение в Украине.

«Я не жду ничего хорошего для нас», — сказал он.

Сам Песков и министр иностранных дел Сергей Лавров сделали осторожные заявления, преуменьшая возможные пророссийские изменения в политике Трампа, хотя Путин высказался более примирительно, публично поздравив президента США, похвалив его характер и, похоже, преуменьшив угрозу санкций, но при этом подтвердив свою очевидную готовность к диалогу.

По мнению старшего научного сотрудника Берлинского центра Карнеги по изучению России Александра Баунова (в реестре «иноагентов» в России), такое двойственное отношение к Трампу отражает нежелание Москвы однозначно хвалить или критиковать президента США, пока российско-американские отношения остаются неопределенными.

Несмотря на то, что Путин проявляет оптимизм в отношении возможных переговоров по Украине, серьезные уступки маловероятны, полагает Баунов, поскольку оба лидера будут стремиться поддерживать свой имидж силы на международной арене, что сделает переговоры в значительной степени бесполезными, несмотря на очевидную оттепель в отношениях.

Они восхищаются риторикой друг друга, но сила, заключенная в ней, в конечном итоге может быть направлена друг против друга, предупреждает Баунов.

Переговоры о мире или выжидание времени, чтобы захватить больше территории?

С начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года Россия неоднократно заявляла о своей готовности к диалогу о прекращении войны в Украине при условии, что переговоры будут учитывать ее требования и стратегические интересы.

К 2024 году эта риторика усилилась на фоне российских успехов на линии фронта, и президент Владимир Путин наконец обозначил конкретные условия мира, отказавшись от прежних расплывчатых требований денацификации и демилитаризации Украины.

В преддверии мирного саммита по Украине в Швейцарии в 2024 году Путин выдвинул список более конкретных требований, которые включали полный уход Украины из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, международное признание этих территорий — наряду с аннексированным Крымом — частью России, официальный отказ Киева от заявки на вступление в НАТО и снятие западных санкций.

В то время Украина отвергла эти требования, назвав их «ультиматумом в стиле Гитлера».

Однако в России эти условия были расценены как знак приверженности Москвы мирному урегулированию.

«Затягивание принятия российских инициатив только ухудшит положение Киева в зоне специальной военной операции, что приведет к изменению условий будущих переговоров», заявил 15 июня «Первый канал», ссылаясь на российского посланника в ООН Василия Небензю.

«Если вы не хотите выводить войска из регионов, которые уже наши, вам придется выводить их из регионов, которые еще не наши», — заявила тогда главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Однако даже среди прокремлёвских блогеров многие выразили удивление по поводу, казалось бы, «недостижимых» требований Путина, которые некоторые сочли стратегическим ходом, направленным на затягивание конфликта.

«Самое замечательное в предложенном Путиным плане — это то, что его невозможно выполнить», — заявил философ-ультранационалист Александр Дугин, добавив, что Путин ведет себя как настоящий суверенный лидер, над которым «стоит только Бог».

«Надеюсь, все понимают, что этот ультиматум невыполним? А это значит, что это только начало», — добавил популярный провоенный блог «Записки ветерана».

Требования Путина от июля 2024 года, а также неоднократные заявления России о «нелегитимности» Зеленского в связи с «истекшим президентским сроком» заставили экспертов рассматривать так называемое мирное предложение России как предлог для продления войны на фоне заявленных успехов на поле боя.

Аналитик Александр Баунов считает, что предложенные Путиным условия свидетельствуют о переходе от экзистенциальной риторики к прямым требованиям контроля над Украиной.

«Похоже, мы переходим от формулы „Зачем нам мир без России?" к формуле „Зачем нам мир, который не отдаст Украину России?"», — отметил он.

Аналогичным образом политолог Татьяна Становая (в реестре «иноагентов» в России) предполагает, что реальные условия переговоров Путина с возможным участием США требуют «дружественной» Украины, гарантий ее «незападного развития» и полного отступления Запада.

Ни Украина, ни Вашингтон, скорее всего, не согласятся на это, но Путин, похоже, также не желает идти на компромисс, говорит она.

«У России есть большой соблазн подождать, пока Украина станет более уязвимой в военном и политическом плане, оказать давление и резко улучшить свою переговорную позицию», — добавила Становая, отметив, что, поскольку переговоры с Вашингтоном не принесут Москве желаемого результата, Кремль может вместо этого сосредоточиться на сохранении благосклонности Трампа к России.

Однако очевидное преимущество России может оказаться недолговечным, предупреждают эксперты. Политолог Дмитрий Орешкин (в реестре «иноагентов» в России) сказал в интервью изданию «Можем Объяснить», что по мере того, как наступление Путина близится к пику и теряет темп на фоне нехватки людей и техники, он может рассматривать это как свой лучший шанс «уйти с победным выражением на лице».