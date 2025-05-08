РФ готовит концерт 9 мая на берегу Нарвы: неожиданная реакция эстонского мэра

По информации сайта "Кингисепп Сегодня", 9 мая в Ивангороде выступят казачий ансамбль "Атаман", Татьяна Буланова, Сосо Павлиашвили, группы "Метелица", "Фабрика" и "Сябры".

Мэр Нарвы Катри Райк заявила, что относится к концерту спокойно.

"Концерт в Ивангороде – это внутреннее дело России. Жители Ивангорода радуются, когда к ним приезжают такие звезды. Я рада за жителей Ивангорода и Кингисеппа. Мы делаем на своей земле то, что считаем правильным. То же самое делает и Россия", – прокомментировала в интервью Rus.ERR Райк, добавив, что 9 мая Нарва всегда находится в центре внимания.

"В этот день в Нарву всегда приезжает много чиновников из Таллинна, чтобы посмотреть концерт на променаде. И если люди (нарвитяне - прим. ред.) хотят посмотреть концерт, они могут посмотреть ивангородский концерт или концерт на Ратушной площади. У них есть выбор. Это демократия. Я отношусь к этому совершенно спокойно, – добавила она. – Прошу всех быть спокойными и не проявлять агрессии".

В Нарве 9 мая будут отмечать День Европы. В первой половине дня на Ратушной площади откроется фестивальная зона. В 15:00 выступят местные молодежные группы: Pale Alison, фортепианное трио из Кохтла-Ярве и группа G1 из Нарвской эстонской государственной гимназии. В 17:00 эстонская певица Анне Вески и рэпер Nublu дадут бесплатный концерт.

На этой неделе на стене Нарвского замка вывесили флаги Эстонии, Европейского союза, Украины и Нарвы.